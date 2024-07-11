    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, вос

    769мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.86eur95.32

    В Петербурге реанимируют девушку с ожогами 30% тела. Соседи заявляли на неё из-за поджога

    1836
    1 комментарий

    Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе спасают 25-летнюю жительницу Купчино, которая поступила к ним с ожогами пламенем 1–3 степени 30% тела, об этом 11 июля стало известно «Фонтанке».

    Предположительно, инцидент произошел в районе шести часов вечера в многоэтажке на Малой Балканской. По предварительным данным, ранее в службу спасения поступал звонок о том, что в парадной дома сидит девушка в нижнем белье и что-то жжёт.

    В аккаунте Instagram* (сеть запрещена в России, принадлежит Meta**), который может принадлежать пострадавшей, девушка заявляет о «самопознании через самоуничтожение». Судя по публикациям, у петербурженки крепкая связь с подругой, которой посвящено множество публикаций. В актуальном среди прочего отдельно вынесена коллекция энергетиков, поездки за город и в другие страны, съемка концерта рок-группы «Три дня дождя».

    Предположительно, в прошлом году пострадавшая привлекалась к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и за уклонение от исполнения административного наказания.

    * Соцсеть запрещена на территории РФ.
    ** Компания признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПоджогОжог
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 1

    Ганс-Дитрих Геншер11 Июл 2024 в 10:55
    таким только карательная психиатрия поможет
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close