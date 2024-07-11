В Петербурге реанимируют девушку с ожогами 30% тела. Соседи заявляли на неё из-за поджога

Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе спасают 25-летнюю жительницу Купчино, которая поступила к ним с ожогами пламенем 1–3 степени 30% тела, об этом 11 июля стало известно «Фонтанке».

Предположительно, инцидент произошел в районе шести часов вечера в многоэтажке на Малой Балканской. По предварительным данным, ранее в службу спасения поступал звонок о том, что в парадной дома сидит девушка в нижнем белье и что-то жжёт.

В аккаунте Instagram* (сеть запрещена в России, принадлежит Meta**), который может принадлежать пострадавшей, девушка заявляет о «самопознании через самоуничтожение». Судя по публикациям, у петербурженки крепкая связь с подругой, которой посвящено множество публикаций. В актуальном среди прочего отдельно вынесена коллекция энергетиков, поездки за город и в другие страны, съемка концерта рок-группы «Три дня дождя».