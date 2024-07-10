Россия вошла в топ-3 стран мира по размеру рынка сбыта алкоголя

Россия оказалась одним из лидеров по размеру рынка сбыта алкоголя. Впереди неё по этому показателю только Китай и США. Таковы результаты исследования Всемирного альянса производителей алкоголя (World Spirits Alliance), сообщает 10 июля РБК.



Лидером по объему алкогольного рынка является Китай (214 млрд долларов), на втором месте стоят США (более 60 млрд долларов), а следом идут Индия с Россией (чуть больше 20 млрд долларов каждая). Пятую строчку этого рейтинга занимает Великобритания.



С точки зрения объёмов произведённого алкоголя ситуация обстоит несколько иначе. 36,8% всего алкоголя в мире приходится на Китай, 12,7% — на Великобританию, 8,2% — на США, по 5,7% — на Францию и Индию, еще 5,1% — на Мексику, и только 2,3% — на Россию и Японию.

