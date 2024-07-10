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    Россия вошла в топ-3 стран мира по размеру рынка сбыта алкоголя

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    10 комментариев

    Россия оказалась одним из лидеров по размеру рынка сбыта алкоголя. Впереди неё по этому показателю только Китай и США. Таковы результаты исследования Всемирного альянса производителей алкоголя (World Spirits Alliance), сообщает 10 июля РБК.

    Лидером по объему алкогольного рынка является Китай (214 млрд долларов), на втором месте стоят США (более 60 млрд долларов), а следом идут Индия с Россией (чуть больше 20 млрд долларов каждая). Пятую строчку этого рейтинга занимает Великобритания.

    С точки зрения объёмов произведённого алкоголя ситуация обстоит несколько иначе. 36,8% всего алкоголя в мире приходится на Китай, 12,7% — на Великобританию, 8,2% — на США, по 5,7% — на Францию и Индию, еще 5,1% — на Мексику, и только 2,3% — на Россию и Японию.

    Самым популярным напитком в мире остаётся пиво. Оно занимает 75,2% от всего производимого алкоголя в мире. На втором месте — вино (10,4%), на третьем — крепкий алкоголь (9,9%), затем следуют коктейли категории RTD (3,4%) и сидр (1,1%).

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    Комментарии 10

    MidNightWoodpecker10 Июл 2024 в 19:01
    Ну, господа патриоты, почему мы не в тройке лидеров? Резко оторвались от компов и шагом марш к ближайшему КиБ! Ну , или к аптеке за боярой
    +1−0
    Zнаворотник10 Июл 2024 в 18:58
    скажем спасибо Дмитрию Алкогольевичу, без его активного участия точно не пробились в тройку.
    +2−0
    Sonata10 Июл 2024 в 18:53
    Выпивка - наша традиционная ценность.
    +1−0
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