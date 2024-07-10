В Петербурге оформлено более 100 тысяч парковочных разрешений. Власти напоминают, когда и как их продлевать

На начало июля в Петербурге было оформлено порядка 111 тысяч парковочных разрешений для платной зоны. Из них более 77 тысяч — разрешений местного жителя.



Как рассказали «Фонтанке» в центре управления парковками 10 июля, еще 24 тысячи — это разрешения многодетных семей, 3 тысячи — разрешения на электромобиль, 5,6 тысяч — разрешения на спецтранспорт. Месячные или годовые абонементы оформили чуть более 900 раз, парковочные разрешения Героя или почетного гражданина — 26 раз.



При этом ЦУП напоминает, что с марта 2022 года порядок изменился. До этого разрешение жителя выдавалось на три года. Теперь же срок зависит от того, сколько денег внес человек: если 1 800 рублей — годовое разрешение, 3 600 рублей — на 2 года, 5 400 рублей — на 3 года.



Для продления разрешения, если оно получено после 1 марта 2022 года, надо до истечения срока (желательно за месяц) собрать полный пакет документов, он указан на сайте gcup.spb.ru, в разделе «Оформление парковочных разрешений». Узнать, когда когда заканчивается действие вашего документа, можно через личный кабинет на сайте parking.spb.ru, а также в приложении «Парковки Санкт-Петербурга». Подать документы на новое оформление — в любом отделении МФЦ или на сайте госуслуг Санкт-Петербурга (www.gu.spb.ru) в форме электронного документа.



Разрешение выдается, если у автовладельца нет трех и более непогашенных штрафов за нарушение правил платной парковки.



Платная парковка действует в 4 районах Петербурга. При этом продолжают обсуждаться вопросы ее развития — от сокращения платного периода до отмены платы по выходным. На данный момент такие меры не планируются. Подробнее — читайте на «Фонтанке».