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    Скончалась заслуженный педагог, блокадный учитель, почетный гражданин Петербурга Надежда Строгонова

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    1 комментарий

    Заслуженный педагог, блокадный учитель и почетный гражданин Петербурга Надежда Строгонова скончалась на 103-м году жизни. Об этом 10 июля сообщил председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

    «Надежда Васильевна была символом петербургского образования, его душой. В годы войны она не только учила, но и выхаживала оголодавших школьников. Помогла эвакуировать из осажденного Ленинграда свыше 600 сирот», — говорится в посте Бельского.

    Надежда Строганова родилась в сентябре 1920 года в городе Холм Новгородской области. В 4 года лишилась отца. Матери было очень тяжело одной справляться с восемью детьми. Поэтому в течение нескольких лет четверо из них, включая Надежду, периодически жили в детском доме.

    В достаточно юном возрасте Надежда оказалась в Ленинграде, где смогла найти себя в профессии учителя. Однако поработать она толком не успела, потому что началась война, а город оказался в блокаде. Всех мужчин отправили на фронт, а Надя, будучи совсем молодой девушкой, стала директором школы.

    На какое-то время школу переоборудовали в детский дом, а потом обратно в учебное заведение. За время существования детдома удалось выходить и эвакуировать по Дороге жизни 625 детей. А 16 апреля 1943 года в здание школы попала бомба. К счастью, детей удалось отправить по домам, но школа была разрушена, а несколько учителей погибли.

    Всю свою жизнь Надежда Строгонова посвятила подрастающему поколению. Она до последнего момента помнила всех учеников и называла их своими детьми.

    «Самое главное в человеке — это доброта, любовь к миру и бескорыстная взаимопомощь, которые позволяют чувствовать себя легко и свободно», — говорила Надежда Строгонова.

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    Комментарии 1

    Огромная польза!10 Июл 2024 в 14:59
    Разве люди способны сбрасывать бомбы на детей? Только нелюди!
    +3−0
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