Скончалась заслуженный педагог, блокадный учитель, почетный гражданин Петербурга Надежда Строгонова

Заслуженный педагог, блокадный учитель и почетный гражданин Петербурга Надежда Строгонова скончалась на 103-м году жизни. Об этом 10 июля сообщил председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.



«Надежда Васильевна была символом петербургского образования, его душой. В годы войны она не только учила, но и выхаживала оголодавших школьников. Помогла эвакуировать из осажденного Ленинграда свыше 600 сирот», — говорится в посте Бельского.

Надежда Строганова родилась в сентябре 1920 года в городе Холм Новгородской области. В 4 года лишилась отца. Матери было очень тяжело одной справляться с восемью детьми. Поэтому в течение нескольких лет четверо из них, включая Надежду, периодически жили в детском доме.