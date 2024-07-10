    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-з

    770мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88eur95.34

    Петербуржец получил молотком по голове в парадной на Ленинском

    3357
    19 комментариев

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении, которое произошло 8 июля в парадной дома на Ленинском проспекте. Об этом 10 июля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Индивидуальный предприниматель заходил в парадную с общего балкона, в руках у него был пакет, а в карманах крупная сумма денег — 270 тысяч рублей. За ним следом зашел мужчина, который неожиданно достал молоток и ударил его по голове. Пострадавший упал, на некоторое время отключился, но позже сам позвонил в скорую. После оказания помощи его отпустили, врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

    ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    Позже, судя по опубликованным в Сети видео, с предметом, похожим на пистолет, на поиски похищенных денег вышел третий участник истории.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (162 УК РФ). Нападавший был задержан на следующий день сотрудниками уголовного розыска в доме на Петергофском шоссе. Подозреваемый — 45-летний безработный уроженец Мурманска, в прошлом судим.

    Правоохранителям он представил свою версию: якобы перед этим предприниматель ударил его и забрал у него телефон. Недолго думая, мужчина решил забрать свое, а заодно и 270 тысяч. На кадрах, попавших на камеру видеонаблюдения, видно, как мужчина после содеянного возвращается и решает прикурить сигарету, оставшуюся в пакете пострадавшего.

    Следственный комитет расследует уголовное дело о покушении на убийство, сопряжённое с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НападениеРазбой
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    Akabos10 Июл 2024 в 13:36
    На Ленинском проспекте нет парадных! ИМХО: только подъезды!
    +0−1
    25346053110 Июл 2024 в 13:04
    Надо было кувалдой, как принято у "элиты".
    +0−0
    495369410 Июл 2024 в 12:34
    Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Уголовный розыск - красавчики!!!!
    +1−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close