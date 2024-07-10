Петербуржец получил молотком по голове в парадной на Ленинском

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении, которое произошло 8 июля в парадной дома на Ленинском проспекте. Об этом 10 июля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Индивидуальный предприниматель заходил в парадную с общего балкона, в руках у него был пакет, а в карманах крупная сумма денег — 270 тысяч рублей. За ним следом зашел мужчина, который неожиданно достал молоток и ударил его по голове. Пострадавший упал, на некоторое время отключился, но позже сам позвонил в скорую. После оказания помощи его отпустили, врачи оценили его состояние как удовлетворительное.
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Позже, судя по опубликованным в Сети видео, с предметом, похожим на пистолет, на поиски похищенных денег вышел третий участник истории.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (162 УК РФ). Нападавший был задержан на следующий день сотрудниками уголовного розыска в доме на Петергофском шоссе. Подозреваемый — 45-летний безработный уроженец Мурманска, в прошлом судим.
Правоохранителям он представил свою версию: якобы перед этим предприниматель ударил его и забрал у него телефон. Недолго думая, мужчина решил забрать свое, а заодно и 270 тысяч. На кадрах, попавших на камеру видеонаблюдения, видно, как мужчина после содеянного возвращается и решает прикурить сигарету, оставшуюся в пакете пострадавшего.
Следственный комитет расследует уголовное дело о покушении на убийство, сопряжённое с разбоем (