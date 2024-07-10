Петербуржец получил молотком по голове в парадной на Ленинском

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении, которое произошло 8 июля в парадной дома на Ленинском проспекте. Об этом 10 июля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



Индивидуальный предприниматель заходил в парадную с общего балкона, в руках у него был пакет, а в карманах крупная сумма денег — 270 тысяч рублей. За ним следом зашел мужчина, который неожиданно достал молоток и ударил его по голове. Пострадавший упал, на некоторое время отключился, но позже сам позвонил в скорую. После оказания помощи его отпустили, врачи оценили его состояние как удовлетворительное.