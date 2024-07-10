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    В центре Петербурга жених имитировал работу полиции для контента. Ему горько

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    Съёмка ролика не в том костюме в центре города омрачила петербуржцу подготовку к свадьбе. Горько ему было в отделе полиции.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 июля, «коллегу», позирующего перед камерой, полицейские Центрального района заметили при патрулировании на Коломенской улице, 27, накануне. Несмотря на форму и звёздочки старшего лейтенанта, своего в нём не узнали.

    В ходе проверки выяснилось, что «полицейский» — ряженый 28-летний работник хлебозавода, который записывал с друзьями видео для своих соцсетей.

    «По сюжету он выступал в роли полицейского, разнимающего дерущихся из-за девушки. Такой контент сотрудники полиции не оценили и доставили блогера в отдел полиции. Он пытался вызвать сочувствие, рассказывая о том, что через несколько дней у него запланирована свадьба, но избежать ответственности ему не удалось», — рассказали в главке.

    Жених записал новое видео с извинениями и получил протокол о незаконном ношении форменной одежды правоохранительных органов. Санкциями статьи 17.12 КоАП за подобный маскарад предусмотрен штраф в размере от тысячи до полутора тысяч рублей. Форму конфискуют.

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    Комментарии 13

    Oleg_I10 Июл 2024 в 12:59
    Парня выдала борода.
    +0−0
    Дядя Бо10 Июл 2024 в 12:51
    Действительно: если полицейский разнимает дерущихся, это явная дискредитация и враньё.
    +0−0
    Tatar10 Июл 2024 в 12:17
    А могли бы поступить креативно и предложить поработать в полиции, раз уж так форма нравится.
    +1−0
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