В центре Петербурга жених имитировал работу полиции для контента. Ему горько

Съёмка ролика не в том костюме в центре города омрачила петербуржцу подготовку к свадьбе. Горько ему было в отделе полиции.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В ходе проверки выяснилось, что «полицейский» — ряженый
«По сюжету он выступал в роли полицейского, разнимающего дерущихся из-за девушки. Такой контент сотрудники полиции не оценили и доставили блогера в отдел полиции. Он пытался вызвать сочувствие, рассказывая о том, что через несколько дней у него запланирована свадьба, но избежать ответственности ему не удалось», — рассказали в главке.
Жених записал новое видео с извинениями и получил протокол о незаконном ношении форменной одежды правоохранительных органов. Санкциями статьи 17.12 КоАП за подобный маскарад предусмотрен штраф в размере от тысячи до полутора тысяч рублей. Форму конфискуют.