На Октябрьской набережной загорелся лимузин. Огонь охватил моторный отсек и салон: видео

Вечером во вторник на Октябрьской набережной в Петербурге очевидцы наблюдали следующую картину: возле дома номер 40 остановился и вспыхнул белый лимузин. Видео происшествия 9 июля попало в канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Позднее об инциденте в Невском районе подробнее рассказало МЧС: по информации службы, сообщение о возгорании поступило в 23:15, а в 23:32 пожар уже был ликвидирован. Горение происходило в моторном отсеке автомобиля и в салоне.

О пострадавших не сообщается — равно как и о причинах возгорания. На тушение были отправлены 2 единицы техники и 10 огнеборцев.



Ранее полиция показала момент поджога автобусов на площадке для отдыха на КАД Петербурга и побег подозреваемого через всю ширину кольцевой.