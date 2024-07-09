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    Камера сняла, как после поджога автобусов мужчина перебежал через всю КАД

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    5 комментариев

    Полиция показала момент поджога автобусов на площадке для отдыха на КАД Петербурга и побег подозреваемого через всю ширину кольцевой. По словам мужчины, на такой шаг он пошел, чтобы скрыть состояние машин.

    Пожар произошел в первом часу ночи 8 июля на 92-м километре КАД, перед съездом на Ропшинское шоссе. Сгорели два автобуса Higer, принадлежащие транспортной компании. На записи, опубликованной ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, как загораются автобусы, затем через забор на проезжую часть вылезает человек и бежит на противоположную сторону КАД через все полосы и ограждения.

    Подозреваемого задержали тем же вечером. Это оказался 43-летний предприниматель из Кингисеппа. Мужчина возглавляет ту самую фирму, чьи автобусы сгорели. Полиции он признался, что автобусы лизинговые, а на такие крайние меры он пошел потому, что они были разукомплектованы: салон и резину с обеих машин он продал неизвестному. По словам предпринимателя, об этом никто не знал. Сам же он взял 5-литровую бутыль с бензином, закинул ее в один из автобусов, а после начала пожара убежал через КАД. Домой он добрался на попутках уже в девятом часу утра.

    Вину мужчина в разговоре с правоохранителями признал полностью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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    ПетербургЛенинградская областьКАДПожар автобусПоджог
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    Комментарии 5

    28206267509 Июл 2024 в 16:58
    Старый российский и скрепный метод, читаем Пикуля
    +0−0
    Zet09 Июл 2024 в 16:32
    Настолько жаден, что сам исполнил... криво...
    +1−0
    Была надежда, но его уговорили.09 Июл 2024 в 16:32
    Ну хоть платить за свои)))
    +1−0
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