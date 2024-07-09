Камера сняла, как после поджога автобусов мужчина перебежал через всю КАД

Полиция показала момент поджога автобусов на площадке для отдыха на КАД Петербурга и побег подозреваемого через всю ширину кольцевой. По словам мужчины, на такой шаг он пошел, чтобы скрыть состояние машин.



Пожар произошел в первом часу ночи 8 июля на 92-м километре КАД, перед съездом на Ропшинское шоссе. Сгорели два автобуса Higer, принадлежащие транспортной компании. На записи, опубликованной ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, как загораются автобусы, затем через забор на проезжую часть вылезает человек и бежит на противоположную сторону КАД через все полосы и ограждения.