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    Мощный пожар тушили на КАД

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    Два транспортных средства сгорели ночью 8 июля на КАД в Ломоносовском районе Ленобласти.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», два автобуса загорелись на площадке для отдыха на 92-м километре внутреннего кольца. Информация о пожаре поступила в учреждение в 00:40. Никто не пострадал.

    читатель «Фонтанки»

    Читатель «Фонтанки» Александр снял пожар на видео, кадры публикует и «ДТП и ЧП». «Когда был на месте, служб не было, — рассказывает Александр. — Вызов служб осуществил в 00:25, пассажиров не было, так же как и водителей». «Стояли там неделю уже», — отмечают подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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