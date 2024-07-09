В горевших на КАД автобусах нашли умысел. Задержан предприниматель

Полиция задержала подозреваемого в поджоге двух автобусов на КАД в Ломоносовском районе Ленобласти накануне ночью. Это оказался предприниматель из Кингисеппа.
Сотрудники полиции задержали
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Полиция задержала подозреваемого в поджоге двух автобусов на КАД в Ломоносовском районе Ленобласти накануне ночью. Это оказался предприниматель из Кингисеппа.
Сотрудники полиции задержали
Пожар произошел в первом часу ночи 8 июля на
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