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    В горевших на КАД автобусах нашли умысел. Задержан предприниматель

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    6 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Полиция задержала подозреваемого в поджоге двух автобусов на КАД в Ломоносовском районе Ленобласти накануне ночью. Это оказался предприниматель из Кингисеппа.

    Сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя в Кингисеппе накануне вечером, сообщает 9 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его подозревают в поджоге двух автобусов Higer на площадке отдыха на КАД из хулиганских побуждений. Как стало известно «Фонтанке», автобусы принадлежат фирме, которую задержанный возглавляет.

    Пожар произошел в первом часу ночи 8 июля на 92-м километре внутреннего кольца, перед съездом на Ропшинское шоссе. Автобусы 2023 года выпуска выгорели полностью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемого поместили в изолятор.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ПетербургКАДПожар автобусПоджог
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    Комментарии 6

    инкогнитто09 Июл 2024 в 12:45
    о, горе беснесмен ипэшник
    +0−0
    pgrad09 Июл 2024 в 11:39
    Пацан уверенной походкой к страховке шёл, но не фартануло
    +1−0
    Махмудахмадинеджад-Махмудахмадин09 Июл 2024 в 11:28
    какая страховка?
    +0−0
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