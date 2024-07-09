В горевших на КАД автобусах нашли умысел. Задержан предприниматель

Полиция задержала подозреваемого в поджоге двух автобусов на КАД в Ломоносовском районе Ленобласти накануне ночью. Это оказался предприниматель из Кингисеппа.

Сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя в Кингисеппе накануне вечером, сообщает 9 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его подозревают в поджоге двух автобусов Higer на площадке отдыха на КАД из хулиганских побуждений. Как стало известно «Фонтанке», автобусы принадлежат фирме, которую задержанный возглавляет.