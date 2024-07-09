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    В Новой Голландии пройдет авторский вечер Леонида Десятникова. В программе — стихи Хармса и танго «Утомленное солнце»

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    14 июля в «Летнем театре» общественного пространства Новая Голландия состоится авторский вечер Леонида Десятникова. Музыку российского композитора в сопровождении ансамбля представит его постоянный исполнитель Алексей Гориболь. 12+

    Фото: vk.com / newhollandsp
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    В программу «Любовь и жизнь поэта» войдут вокальный цикл на стихи поэтов-обэриутов Николая Олейникова и Даниила Хармса, киномузыка, среди которой две пьесы для скрипки и фортепиано из фильма «Закат» и «Как старый шарманщик», а также музыкальные приношения Францу Шуберту и Астору Пьяццолле — транскрипции танго «Счастье моё» и «Утомленное солнце».

    Леонид Десятников — один из самых исполняемых российских композиторов. В его музыкальной биографии оперы «Бедная Лиза» и «Дети Розенталя», «Альбом для Айлики», «Буковинские песни» и т. д. Классическим же исполнителем сочинений Десятникова является пианист Алексей Гориболь, который работает и с другими современными композиторами: Владимиром Мартыновым, Георгием Пелецисом, Алексеем Айги.

    Кирилл Самунин

    Фото: vk.com / newhollandsp

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