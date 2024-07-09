Госдума приняла в первом чтении запрет продавать просроченные лекарства

Госдума РФ на пленарном заседании 9 июля приняла в первом чтении поправки в Закон «Об обороте лекарственных средств». Они дополняют действующую норму запретом на продажу просроченных лекарств.
Сейчас закон запрещает продажу фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств. Законопроект же предлагает дополнить статью 57 федерального закона запретом на продажу лекарственных препаратов для медицинского применения с истекшим сроком годности, а также лекарств, по которым в системе мониторинга движения лекарственных препаратов нет сведений о маркировке средствами идентификации или вводе в гражданский оборот.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в конце мая. Среди авторов — председатель комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан для совершенствования нормативного регулирования оборота лекарств с учетом правоприменительной практики.