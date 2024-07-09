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    Госдума приняла в первом чтении запрет продавать просроченные лекарства

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    5 комментариев

    Госдума РФ на пленарном заседании 9 июля приняла в первом чтении поправки в Закон «Об обороте лекарственных средств». Они дополняют действующую норму запретом на продажу просроченных лекарств.

    Сейчас закон запрещает продажу фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств. Законопроект же предлагает дополнить статью 57 федерального закона запретом на продажу лекарственных препаратов для медицинского применения с истекшим сроком годности, а также лекарств, по которым в системе мониторинга движения лекарственных препаратов нет сведений о маркировке средствами идентификации или вводе в гражданский оборот.

    Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в конце мая. Среди авторов — председатель комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан для совершенствования нормативного регулирования оборота лекарств с учетом правоприменительной практики.

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    Комментарии 5

    Рострелли09 Июл 2024 в 19:17
    Если они в вакуумной упаковке - то ничо им не будет хоть 10 лет. Проверено практикой, да и провизоры так говорят. Это фармацевты, небось, лоббируют.
    +0−0
    25346053109 Июл 2024 в 19:11
    Депутаты добавили слово в старый закон и вытерли пот с натруженного лба.
    +0−0
    ixform09 Июл 2024 в 18:41
    у меня янтарная кислота и цитрамон в холодильнике лет 10 уже лежат в листах в старой ещё упаковке.. полёт нормальный! а вот задачка расшифруй .. какая задачка.. почему выбран такой стартовый режим.. принято
    +1−1
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