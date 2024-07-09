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    Около 600 тысяч жителей ряда регионов России остались без света из-за аномальной жары

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    9 комментариев

    Прошло уже больше недели с того момента, как в России продолжают устанавливаться температурные рекорды. Это приводит к разным происшествиям, в том числе и к отключению электричества. Минэнерго России сообщило 9 июля в своих соцсетях, что по последним оперативным данным, около 600 тысяч россиян в четырех регионах сидят без света.

    По данным ведомства, в Ростовской области без электричества остались 324 тысячи человек, в Краснодарском крае и Адыгее — 181 тысяча, а в Астраханской области — 94,3 тысячи. В регионах в усиленном режиме ведутся аварийно-восстановительные работы.

    О том, что аномальная жара в ряде регионов России сохранится в ближайшее время, в конце прошлой недели предупреждали синоптики. Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что местами температура воздуха будет подниматься до 40 градусов и выше со знаком плюс.

    В Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с аномальной высокой температурой воздуха на этой неделе возможны сильные дожди и ветер свыше 20 метров в секунду. «Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках», — цитировало РИА Новости Вильфанда.

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    ЖараОтключение электричества
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    Комментарии 9

    25346053109 Июл 2024 в 19:15
    Жара "недружественная".
    +0−0
    ixform09 Июл 2024 в 18:47
    повышенная пожароопасность,
    проясните статус сельхозпосевов - могут высохнуть,
    водохранилища тоже могут иначе работать
    а потом это в виду взаимосвязности климатических процессов нужна рабочая группа климатологов с аграриями и подвести под дискуссию научную базу РАН
    +0−0
    Су Люк Ын09 Июл 2024 в 18:21
    аномальную жару Надобно воспретить!
    +3−0
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