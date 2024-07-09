Около 600 тысяч жителей ряда регионов России остались без света из-за аномальной жары

Прошло уже больше недели с того момента, как в России продолжают устанавливаться температурные рекорды. Это приводит к разным происшествиям, в том числе и к отключению электричества. Минэнерго России сообщило 9 июля в своих соцсетях, что по последним оперативным данным, около 600 тысяч россиян в четырех регионах сидят без света.



По данным ведомства, в Ростовской области без электричества остались 324 тысячи человек, в Краснодарском крае и Адыгее — 181 тысяча, а в Астраханской области — 94,3 тысячи. В регионах в усиленном режиме ведутся аварийно-восстановительные работы.

