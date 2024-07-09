Суд лишил свободы капитана непригодной яхты, при крушении которой на Неве погиб человек

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Сергея Федотова — капитана яхты Carver 41, затонувшей у берегов Васильевского острова год назад. В результате крушения непригодного для эксплуатации судна погиб человек.

Подробности сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры города 9 июля. Федотова обвинили в оказании небезопасных услуг. Он и его знакомый Алексей Кононов, работающий на судоремонтной фирме, знали, что судно надо приводить в порядок, но все равно за деньги пустили на него людей.