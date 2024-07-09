Суд лишил свободы капитана непригодной яхты, при крушении которой на Неве погиб человек

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Сергея Федотова — капитана яхты Carver 41, затонувшей у берегов Васильевского острова год назад. В результате крушения непригодного для эксплуатации судна погиб человек.
Подробности сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры города 9 июля. Федотова обвинили в оказании небезопасных услуг. Он и его знакомый Алексей Кононов, работающий на судоремонтной фирме, знали, что судно надо приводить в порядок, но все равно за деньги пустили на него людей.
Трагедия произошла 21 июля 2023 года. Установлено, что судно эксплуатировалось с поврежденной выхлопной системой, истекшим сроком освидетельствования и отсутствием необходимого количества спасательных жилетов.
«В результате технической неисправности яхта затонула. Один из пассажиров скончался», — говорится в сообщении.
Капитана приговорили к году лишения свободы. Кононова называли организатором экскурсии, он еще под следствием и содержится в СИЗО, уточнили в прокуратуре.
Как писала «Фонтанка», девять человек отправились в плавание из Кронштадта, яхта затонула после двух часов прогулки. 45-летнего пострадавшего увезли в больницу в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось его спасти. Мужчина приехал в Петербург из Москвы. Он занимался закупками в крупной топливной компании. Тонущих пытались спасти с проходящего мимо теплохода.