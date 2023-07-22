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    Практически случайная смерть. Что известно о крушении яхты в Финском заливе

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    8 комментариев
    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    После бессонной ночи следователям из транспортного СК удалось установить владельца тонувшей в Финском заливе яхты, с ним решается вопрос о буксировке судна из акватории. Личность погибшего пассажира тоже ясна. По данным «Фонтанки», к утру 22 июля, когда уголовным делом о небезопасных услугах заинтересовался Бастрыкин, в нем нет подозреваемых и задержанных.

    Известно, что на яхте было девять человек. После того, как они были доставлены на берег, многие разбежались, так что продолжается работа по установлению их личностей и опросу.

    Про погибшего известно, что он приехал в Петербург из Москвы. По данным «Фонтанки», причиной смерти приоритетно считается сердечный приступ, а не утопление. По неподтвержденной пока информации, он сам прыгнул в воду.

    В релизах СК яхта обозначается как Carver 41. Один из читателей «Фонтанки» вскоре после крушения показал рассылку от компании, которая предлагала эту лодку в прокат и просила срочно всю информацию о ней удалить. В сообщении фигурирует название «Майами». Яхта того же производителя с таким позывным предлагается в аренду на нескольких десятках сайтов, но описывается как Carver 60.

    Такую яхту осенью прошлого года в Петербурге продавали на сайте бесплатных объявлений за 35 млн рублей. Судя по фото, интерьер у лодок аналогичный. В описании сказано, что это лодка 2004 года выпуска, двигатель на тот момент отмотал 2500 моточасов. Автор объявления заверил «Фонтанку», что проданный им Carver в целости.

    Как сообщал СК, по предварительной версии судно начало тонуть из-за лопнувшей выхлопной трубы.

    Яхта потерпела крушение вечером пятницы у берегов Васильевского острова. Людей доставляли на берег спасатели и проходившие мимо суда. Москвич умер по дороге в больницу.

    Пока в заливе тонул Carver, неподалеку перевернулся гидроцикл. Как рассказали «Фонтанке» капитан яхты Majesty 44 Виталий и матрос Яков, из воды они вытащили мужчину и подростка. Водитель не смог сам вернуть гидроцикл в правильное положение, в воде он с сыном провел порядка 20 минут. Их вытащили и привезли в яхт-клуб, в котором они арендовали гидроцикл. Чуть позже спасатели буксировали к берегу такой же водный транспорт, но данные пассажиров известны не были — оказавшись на берегу оба сбежали. Как сообщили «Фонтанке» в транспортной полиции, гидроцикл оказался одним и тем же.

    За несколько часов до того четверо человек в сумерках гребли к берегу по Малой Невке. Катер около часа ночи разворачивался у Большого Петровского моста, когда внезапно начал набирать воду. Судно отбуксировали к берегу, водитель и его пассажиры целы. Известно, что лодку они взяли в аренду, прав на управление у капитана не было.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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    Комментарии 8

    Гость22 Июл 2023 в 15:35
    По неподтвержденной пока информации, он сам прыгнул в воду.

    И в СПбГУ много лет сами прыгают с крыш и из окон.
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 15:26
    Срочно стоит подогнать землесосы и убрать все мели. До этого момента хотя бы оградить буями
    +0−0
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