Бастрыкин требует доклада об утонувшем катере в Финском заливе. Жертвой трагедии стал пассажир

Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах затопления катера в Финском заливе. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе СКР.



Судно, как писала «Фонтанка», утонуло вечером 21 июля. На борту «Сarver 41» находились 9 человек. Спасатели эвакуировали шестерых, одного доставали из воды. Ещё двоих забрали проходящие суда. Один из пострадавших с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался.



По одной из версий, к трагедии могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

