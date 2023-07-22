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    Бастрыкин требует доклада об утонувшем катере в Финском заливе. Жертвой трагедии стал пассажир

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    31 комментарий

    Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах затопления катера в Финском заливе. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе СКР.

    Судно, как писала «Фонтанка», утонуло вечером 21 июля. На борту «Сarver 41» находились 9 человек. Спасатели эвакуировали шестерых, одного доставали из воды. Ещё двоих забрали проходящие суда. Один из пострадавших с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался.

    По одной из версий, к трагедии могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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    Комментарии 31

    Гость22 Июл 2023 в 11:43
    Выхлоп лопнул и катер затонул !? И Бастрыкин возбудился !? По-моему это стеб какой-то..
    +0−0
    забыл все22 Июл 2023 в 11:32
    когда читаю что Бастрыкин потребовал или что-то там заявил, мне всегда кажется, что он просто стебется.
    +1−2
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