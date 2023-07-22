Умер пассажир яхты, тонувшей в Финском заливе

Скончался пассажир моторной яхты, терпевшей бедствие в акватории Финского залива у Василеостровского намыва 21 июля. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



Случившееся квалифицировали как оказание небезопасных услуг, совершённое группой лиц и повлёкшее смерть по неосторожности.

«Фонтанка» писала, что судно начало уходить под воду вместе с пассажирами в Петровском фарватере в пятницу вечером. Очевидцы прислали в редакцию кадры, на которых видно, как людей пытаются спасти с проходящего мимо теплохода.