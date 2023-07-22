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    Умер пассажир яхты, тонувшей в Финском заливе

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    6 комментариев

    Скончался пассажир моторной яхты, терпевшей бедствие в акватории Финского залива у Василеостровского намыва 21 июля. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

    Случившееся квалифицировали как оказание небезопасных услуг, совершённое группой лиц и повлёкшее смерть по неосторожности.

    «Фонтанка» писала, что судно начало уходить под воду вместе с пассажирами в Петровском фарватере в пятницу вечером. Очевидцы прислали в редакцию кадры, на которых видно, как людей пытаются спасти с проходящего мимо теплохода.

    «Как говорит человек, знакомый с ситуацией: «Сорвало шланг охлаждения, и набрал воды». В профессиональной терминологии результат такого бедствия формулируется как «дал пузыря», — рассказал читатель, назвав возможной причиной разгерметизацию системы охлаждения.

    В транспортном СК сообщили, что по одной из версий к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна.

    На борту находились девять человек. Спасатели эвакуировали шестерых, одного доставали из воды. Ещё двоих забрали проходящие суда. По информации «Фонтанки», пострадавшего увозили в больницу в состоянии клинической смерти.

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    Комментарии 6

    Slava_Rossii222 Июл 2023 в 01:28
    В отношении кого дело возбудили?
    Пассажиры обвиняют в несвоевременном оказании помощи спасательные службы.
    +1−0
    Гость22 Июл 2023 в 01:24
    Это что за суденышко такое, которое допустили на воду да еще и с пассажирами, которое из за трубы или системы охлаждения может утонуть? Кто ее проектировал и делал? Ручки тому оторвать а владельцу мозги прочистить.
    +0−1
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