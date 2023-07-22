Умер пассажир яхты, тонувшей в Финском заливе

Скончался пассажир моторной яхты, терпевшей бедствие в акватории Финского залива у Василеостровского намыва 21 июля. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Случившееся квалифицировали как оказание небезопасных услуг, совершённое группой лиц и повлёкшее смерть по неосторожности.
«Фонтанка» писала, что судно начало уходить под воду вместе с пассажирами в Петровском фарватере в пятницу вечером. Очевидцы прислали в редакцию кадры, на которых видно, как людей пытаются спасти с проходящего мимо теплохода.
«Как говорит человек, знакомый с ситуацией: «Сорвало шланг охлаждения, и набрал воды». В профессиональной терминологии результат такого бедствия формулируется как «дал пузыря», — рассказал читатель, назвав возможной причиной разгерметизацию системы охлаждения.
В транспортном СК сообщили, что по одной из версий к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна.
На борту находились девять человек. Спасатели эвакуировали шестерых, одного доставали из воды. Ещё двоих забрали проходящие суда. По информации «Фонтанки», пострадавшего увозили в больницу в состоянии клинической смерти.