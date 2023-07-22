Ещё одна спасательная операция в Финском заливе. На этот раз — гидроцикл и ребёнок

Пятница, 21 июля, возможно, стала в Петербурге днём рекорда по числу происшествий на воде. «Фонтанка» писала о крушении катера в Малой Невке и о попавшей в беду моторной яхте в Финском заливе.

И вот — ещё один случай в заливе, в пределах видимости от «Газпром Арены». Фото и видео предоставила компания Boat Hunter. Капитан яхты Majesty 44 Виталий и матрос Яков рассказали, что заметили в заливе перевернувшийся гидроцикл, рядом с которым в воде находились мужчина и подросток.

