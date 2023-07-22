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    Ещё одна спасательная операция в Финском заливе. На этот раз — гидроцикл и ребёнок

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    2 комментария

    Пятница, 21 июля, возможно, стала в Петербурге днём рекорда по числу происшествий на воде. «Фонтанка» писала о крушении катера в Малой Невке и о попавшей в беду моторной яхте в Финском заливе.

    И вот — ещё один случай в заливе, в пределах видимости от «Газпром Арены». Фото и видео предоставила компания Boat Hunter. Капитан яхты Majesty 44 Виталий и матрос Яков рассказали, что заметили в заливе перевернувшийся гидроцикл, рядом с которым в воде находились мужчина и подросток.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    По предварительным данным, спасённые до встречи с яхтой провели в воде около 20 минут.

    «Доставили их в Яхт клуб откуда они вышли на гидрике, дальше ничего не знаем, но их встретили сотрудники», — рассказал «Фонтанке» экипаж.

    О судьбе гидроцикла и причинах аварии информации нет.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ГидроциклФинский заливСпасение
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    Комментарии 2

    Гость22 Июл 2023 в 00:41
    Спасать не надо. Это естественный отбор. На спасение тратятся деньги, а деньги - это главное.
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 00:40
    Вот где пригодятся камеры. Безопасный город можно и на воде использовать
    +0−0
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