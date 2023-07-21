Пока в Петербурге тонет второй катер за день, следствие уже ищет небезопасные услуги в катастрофе первого

В Финском заливе продолжается спасательная операция — у южного берега Васильевского острова под воду уходит яхта. Кадры с места крушения «Фонтанка» показала здесь.
Тем временем транспортное следствие ищет признаки оказания небезопасных услуг после другой речной прогулки на катере, которая закончилась вынужденным заплывом по Малой Невке в ночь на 21 июля.
Информация о терпящей бедствие моторной лодке поступила в дежурную часть около часа ночи 21 июля, сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. Предварительно установлено, что она начала набирать воду и тонуть при развороте у Большого Петровского моста.
В Западном следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что катер арендовали четыре человека без судоводительских прав. До берега они добрались вплавь, пострадавших нет.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.