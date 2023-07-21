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    Пока в Петербурге тонет второй катер за день, следствие уже ищет небезопасные услуги в катастрофе первого

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    В Финском заливе продолжается спасательная операция — у южного берега Васильевского острова под воду уходит яхта. Кадры с места крушения «Фонтанка» показала здесь.

    Тем временем транспортное следствие ищет признаки оказания небезопасных услуг после другой речной прогулки на катере, которая закончилась вынужденным заплывом по Малой Невке в ночь на 21 июля.

    Фото: УТ МВД по СЗФО
    Фото: УТ МВД по СЗФО
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    Информация о терпящей бедствие моторной лодке поступила в дежурную часть около часа ночи 21 июля, сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. Предварительно установлено, что она начала набирать воду и тонуть при развороте у Большого Петровского моста.

    В Западном следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что катер арендовали четыре человека без судоводительских прав. До берега они добрались вплавь, пострадавших нет.

    Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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    Комментарии 1

    Гость21 Июл 2023 в 22:47
    Ну явно катерок хлебнул воды через край. Откуда воды то набрать? Там стеклопластик, просто неоткуда. Сами арендаторы и виноваты. "Ох уж эти липерцы, они ещё и утонуть умудрились!"
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