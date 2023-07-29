«Эта авария из области фантастики». Почему корпоративная прогулка на яхте по Финскому заливу привела к смерти

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Корпоративные «покатушки» сотрудников топливной компании закончились крушением яхты у берегов Васильевского острова. Один человек погиб, арестованы двое: капитан судна и организатор водной прогулки. Следствие считает, что яхта была непригодна для приключений на волнах. В среде водников говорят о неопытности команды и вспоминают интересный звонок в ГИМС.





Территория, где затонула яхта, не предполагает серьёзной опасности, тем и удивителен этот несчастный случай, который буквально произошел на пустом месте.



Происшествие Вечером 21 июля яхта Carver 41 вышла из Кронштадта в сторону Петербурга. Около 20:00 у берегов Васильевского острова на судне начались проблемы. Ситуацию наблюдал капитан Михаил Воронов, который шёл следом на яхте Lady A. По словам Воронова, в тот вечер был крепкий ветер, но не штормовой, волны достигали размера в один метр.

«Мы свернули на Петровский фарватер со Смоленского фарватера в сторону города. Перед нами в том же направлении шла моторная яхта длиной около 40 футов. Корма яхты была значительно притоплена, это бросилось в глаза. Люди там бегали туда-сюда, яхта сошла вправо с фарватера, корма опустилась настолько, что вода заливалась внутрь лодки. Было очевидно, что у них что-то не так. Хотя они не подавали сигналов бедствия, я решил далеко не отходить на всякий случай», — отмечает петербуржец.



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Затем яхта Carver 41 потеряла ход и начала тонуть. Оставшиеся на палубе люди пытались звать на помощь. Они кричали с палубы проезжающим мимо судам. Яхта застряла на глубине в 1,8 метра, а осадка Lady A составляет 2,5 метра, поэтому Михаилу и его команде не удалось подойти ближе к терпящим бедствие.



Воронов подал сигнал бедствия по УКВ и попросил все суда с осадкой менее 2 метров следовать на помощь, чтобы снять людей с тонущего судна. Мимо следовала подходящая по характеристикам яхта, там убрали паруса и подошли. К этому моменту, по словам Воронова, одному человеку на Carver 41 уже оказывали сердечно-легочную реанимацию.



«Я подавал сигнал бедствия по 16 УКВ — это международный канал вызова и бедствия, в соответствии с регламентом Международного союза электросвязи. Так как на 16 УКВ никто из экстренных служб мне не ответил, я позвонил в 112 и сообщил о происшествии. Дольше всего пришлось объяснять, где мы находимся. Запись географических координат у оператора вызвала большие сложности, наверное, девушка делала это впервые в жизни. Потом мне два раза перезванивали, пытаясь уточнить место на берегу, ближайшее к нам. Думаю, но не уверен, что это были сотрудники скорой помощи, которым нужно было куда-то поближе приехать, — отмечает Михаил. — Спасателей все не было, и мы решили позвонить на ближайший пост ГИМС, который расположен на Крестовском острове. Ответ был поразительный: "Ну и что? На своем катере я туда не пойду…"».



До приезда спасателей двоих пассажиров переместили на речной трамвайчик.



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По словам Воронова, МЧС прибыло на место через 40 минут после затопления яхты. Спасатели перенесли пострадавшего на свой катер и уехали. Через 15 минут прибыл следующий экипаж, который начал эвакуировать оставшихся пассажиров.



Очевидцы с других яхт, оказавшихся поблизости, отмечают, что сигнал бедствия был подан не с Carver 41, а с Lady A. Капитан тонувшего судна тоже пытался выйти на связь, но не соблюдал необходимую процедуру обмена сообщениями, не дал сигнал mayday, а пытался объяснить происходящее своими словами.



В ответе «Фонтанке» за подписью заместителя начальника Главного управления МЧС по Петербургу Игоря Титенка отмечается, что сообщение о терпящей бедствие яхте в службу оперативного обеспечения Центра управления в кризисных ситуациях поступило в 20:40. Через минуту на место крушения направили четыре скоростных катера со спасателями, а также два отделения дежурных караулов на основных пожарных автомобилях «с целью визуального определения нахождения судна со стороны береговой линии». Через 13 минут спасатели были на месте и начали эвакуировать пассажиров. В ведомстве также уточнили, что для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях используется единый номер 112 и телефонные номера приема извещений о пожарах 01 и 101.



Кроме того, «Фонтанке» пояснили, что в задачи Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) входит надзор за маломерными судами и их стоянками, а также регистрация данного вида транспорта. Обязаны ли сотрудники ГИМС реагировать на происшествия, в ответе на запрос редакции не сообщается.



Что известно о яхте и организаторах прогулки На яхте находилось девять человек, пятеро из них — пассажиры. 45-летнего пострадавшего увезли в больницу в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось его спасти. По предварительной версии, причиной смерти стал сбой в работе сердца, а не утопление. Мужчина приехал в Петербург из Москвы. Он занимался закупками в крупной топливной компании.

По данным «Фонтанки», поездка на яхте была оплачена через сервис по расходованию командировочных, то есть платила за все компания, и, вероятно, погибший находился на борту с коллегами. После того как спасатели доставили пассажиров и членов команды на берег, некоторые из них поспешили исчезнуть.

Капитана Сергея Федотова и организатора прогулки Алексея Кононова задержали через два дня. Они арестованы, им предъявлено обвинение по пунктам «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека).



Следствие считает, что судно давно не эксплуатировалось и не проходило техническое освидетельствование. Федотов об этом знал, но тем не менее встал за штурвал и прибыл в Кронштадт, где на борт поднялись пятеро пассажиров. Кроме Федотова, на яхте находились еще трое членов экипажа. По одной из версий, к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна.

После трагедии объявления об аренде яхты были удалены со специализированных сервисов. Одно из них можно найти в веб-архиве. Судно предлагали арендовать за 19 тысяч рублей в час в будни и за 22 тысячи — в выходные.

Как выяснила «Фонтанка», оплата за услугу была переведена на ИП, зарегистрированное на петербурженку с такой же фамилией, как у арестованного Кононова. По данным ЕГРИП, бизнесом женщина занялась год назад. Основным видов деятельности её ИП значится

«аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования». «Фонтанка» связалась с предпринимательницей, но она отказалась от разговора, не ответила на сообщения в мессенджерах.

Что с безопасностью на воде? Капитан маломерного судна, владелец сообщества «Водномоторник» во «ВКонтакте» Александр Анисенков в беседе с «Фонтанкой» отметил, что ему, как опытному капитану, бросилось в глаза отсутствие жилетов безопасности на пассажирах судна. По словам Анисенкова, место, где произошла трагедия, не предполагает каких-либо серьёзных угроз.

«Мы точно не знаем, почему вода начала поступать внутрь корпуса, но такие яхты — это даже не катер, это моторная яхта — они не тонут просто так. Нужна была очень большая пробоина, хотя зацепиться там нечем, там один песок, если честно. Вторая версия — это серьёзная техническая неисправность. Все мы знаем, что современный автомобиль вряд ли посреди леса сломается так, чтобы насовсем, если за ним следить. То же самое катер, он сделан так, чтобы не тонуть, — отмечает Анисенков. — Эта авария из области фантастики. В городской среде среди бела дня моторная яхта, которая вообще тонуть не должна, она мало того что затонула, при этом ещё погиб человек. Разбираться нужно не столько с тем, где там дырка образовалась, а с тем, какие были предприняты шаги, которые необходимо было принять, капитаном и командой».



Вечером 21 июля в Петербурге случилось ещё несколько происшествий на воде. Моторная лодка набрала воды при развороте у Большого Петровского моста, пассажиры добирались до берега вплавь. Позже выяснилось, что они арендовали катер без судоводительских прав. Кроме того, в Финском заливе перевернулся гидроцикл. Мужчина и ребёнок оказались в воде. Их доставила на берег проходившая мимо яхта.

Как рассказал руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павел Выменец «Российской газете», за предыдущие несколько лет в Петербурге удалось навести порядок в сфере эксплуатации маломерных судов, в первую очередь — оказывающих экскурсионные услуги.



«Раньше было практически нормой отсутствие спасательных жилетов, техосмотра: судовладельцам проще было заплатить небольшой штраф, чем вкладываться в безопасность. Однако когда в 2018–2020 годах мы стали массово возбуждать дела по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и изымать суда, возвращая их только после приведения в надлежащее состояние, количество таких нарушений резко снизилось. Как следствие, сократилось количество происшествий и главное — количество жертв», — добавил он.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

