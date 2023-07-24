Утонувшая в Финском заливе яхта давно пылилась на берегу. Капитан смертельной экскурсии арестован

Василеостровский суд арестовал капитана яхты, при крушении которой у берегов Васильевского острова погиб человек. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 24 июля.
По версии следствия, вечером 21 июля Сергей Федотов вместе с неустановленными лицами решил организовать платную экскурсию на моторной яхте Carver 41. Судно давно не эксплуатировалось и не проходило техническое освидетельствование. Федотов об этом знал, но тем не менее встал за штурвал и прибыл в Кронштадт, где на борт зашли пятеро пассажиров. Кроме Федотова, на яхте находились ещё трое членов экипажа.
В 20.15 в акватории Финского залива яхта затонула из-за технической неисправности. Один пассажир погиб, по предварительной информации его подвело сердце.
Федотову предъявлено обвинение по пунктам. «а», «в» ч.2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека).
Федотов вину не признал. Суд арестовал его до 20 сентября.
Материалы по второму фигуранту уголовного дела ещё рассматриваются в Василеостровском суде. По данным «Фонтанки», мужчина работает на судоремонтном заводе.