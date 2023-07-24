Утонувшая в Финском заливе яхта давно пылилась на берегу. Капитан смертельной экскурсии арестован

Василеостровский суд арестовал капитана яхты, при крушении которой у берегов Васильевского острова погиб человек. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 24 июля.



По версии следствия, вечером 21 июля Сергей Федотов вместе с неустановленными лицами решил организовать платную экскурсию на моторной яхте Carver 41. Судно давно не эксплуатировалось и не проходило техническое освидетельствование. Федотов об этом знал, но тем не менее встал за штурвал и прибыл в Кронштадт, где на борт зашли пятеро пассажиров. Кроме Федотова, на яхте находились ещё трое членов экипажа.