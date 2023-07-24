    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    751мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.49eur100.36

    Утонувшая в Финском заливе яхта давно пылилась на берегу. Капитан смертельной экскурсии арестован

    58
    обсудить

    Василеостровский суд арестовал капитана яхты, при крушении которой у берегов Васильевского острова погиб человек. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 24 июля.

    По версии следствия, вечером 21 июля Сергей Федотов вместе с неустановленными лицами решил организовать платную экскурсию на моторной яхте Carver 41. Судно давно не эксплуатировалось и не проходило техническое освидетельствование. Федотов об этом знал, но тем не менее встал за штурвал и прибыл в Кронштадт, где на борт зашли пятеро пассажиров. Кроме Федотова, на яхте находились ещё трое членов экипажа.

    В 20.15 в акватории Финского залива яхта затонула из-за технической неисправности. Один пассажир погиб, по предварительной информации его подвело сердце.

    Федотову предъявлено обвинение по пунктам. «а», «в» ч.2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека).

    Федотов вину не признал. Суд арестовал его до 20 сентября.

    Материалы по второму фигуранту уголовного дела ещё рассматриваются в Василеостровском суде. По данным «Фонтанки», мужчина работает на судоремонтном заводе.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Моторная яхтаЯхта Carver 41
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close