Арестован организатор прогулки на яхте, которая закончилась трагедией в Финском заливе

Об аресте второго фигуранта 24 июля сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. По информации «Фонтанки», обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности, предъявлено 44-летнему Алексею Кононову, работающему на судоремонтной фирме.

Остаток лета в следственном изоляторе проведет сотрудник судоремонтной фирмы, которому вменяют платную экскурсию по Финскому заливу на непригодной для этого яхте.

Арестован второй обвиняемый по делу о гибели пассажира затонувшей яхты в Финском заливе в Петербурге.

Согласно материалам, 21 июля платную экскурсию по заливу проводили на моторной яхте, непригодной для эксплуатации. Carver 41 не прошла техническое освидетельствование, и длительное время не использовалась. По версии следствия, знание об этом не помешало Кононову и Федотову взять на борт пять пассажиров в Кронштадте в шесть часов вечера. Двумя часами позже яхта затонула из-за технической неисправности.

Один из пассажиров умер . Еще восемь человек эвакуировали.

23 июля были задержаны двое подозреваемых. Как сообщали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, это капитан и мужчина, которому владелец яхты передал ее «для проведения ряда мероприятий с ней».

Кононов, как и Федотов, вину не признал, уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Василеостровский районный суд заключил обоих под стражу до 20 сентября.