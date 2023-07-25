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    Арестован организатор прогулки на яхте, которая закончилась трагедией в Финском заливе

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    Арестован второй обвиняемый по делу о гибели пассажира затонувшей яхты в Финском заливе в Петербурге.

    Остаток лета в следственном изоляторе проведет сотрудник судоремонтной фирмы, которому вменяют платную экскурсию по Финскому заливу на непригодной для этого яхте.

    Об аресте второго фигуранта 24 июля сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. По информации «Фонтанки», обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности, предъявлено 44-летнему Алексею Кононову, работающему на судоремонтной фирме.

    В транспортной прокуратуре его называют организатором водной прогулки.

    Согласно материалам, 21 июля платную экскурсию по заливу проводили на моторной яхте, непригодной для эксплуатации. Carver 41 не прошла техническое освидетельствование, и длительное время не использовалась. По версии следствия, знание об этом не помешало Кононову и Федотову взять на борт пять пассажиров в Кронштадте в шесть часов вечера. Двумя часами позже яхта затонула из-за технической неисправности.

    Один из пассажиров умер. Еще восемь человек эвакуировали.

    23 июля были задержаны двое подозреваемых. Как сообщали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, это капитан и мужчина, которому владелец яхты передал ее «для проведения ряда мероприятий с ней».

    Кононов, как и Федотов, вину не признал, уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Василеостровский районный суд заключил обоих под стражу до 20 сентября.

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    Яхта Carver 41
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