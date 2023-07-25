Арестован организатор прогулки на яхте, которая закончилась трагедией в Финском заливе

Арестован второй обвиняемый по делу о гибели пассажира затонувшей яхты в Финском заливе в Петербурге.
Остаток лета в следственном изоляторе проведет сотрудник судоремонтной фирмы, которому вменяют платную экскурсию по Финскому заливу на непригодной для этого яхте.
Об аресте второго фигуранта 24 июля сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. По информации «Фонтанки», обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности, предъявлено 44-летнему Алексею Кононову, работающему на судоремонтной фирме.
В транспортной прокуратуре его называют организатором водной прогулки.
Согласно материалам, 21 июля платную экскурсию по заливу проводили на моторной яхте, непригодной для эксплуатации.
Один из пассажиров умер. Еще восемь человек эвакуировали.
23 июля были задержаны двое подозреваемых. Как сообщали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, это капитан и мужчина, которому владелец яхты передал ее «для проведения ряда мероприятий с ней».
Кононов, как и Федотов, вину не признал, уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Василеостровский районный суд заключил обоих под стражу до 20 сентября.