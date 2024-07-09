Медвежонок запутался в рыболовной сети. Камчатские полицейские спасали его прямо со снегоболотохода

Полицейские в Камчатском крае спасли медвежонка, который запутался в рыболовных сетях. Об этом 9 июля сообщает в своем канале представитель МВД Ирина Волк.

Местные жители обратились в отделение полиции № 18 МО МВД России «Корякский» и рассказали, что видели медведицу и детеныша на берегу Берингова моря. Они вышли из леса на берег примерно в 20 километрах от поселка Оссора. Медвежонок запутался в установленной рыбаками сети и не мог выбраться, его мама была рядом и явно нервничала.

Полицейские на служебном снегоболотоходе приехали туда и действительно увидели медведей. Они приблизились к медвежонку и освободили его.



«После благополучного завершения спасательной операции малыш побежал к своей маме, и они вместе удалились в лес», — отмечает Ирина Волк.

