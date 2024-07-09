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    Медвежонок запутался в рыболовной сети. Камчатские полицейские спасали его прямо со снегоболотохода

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    9 комментариев

    Полицейские в Камчатском крае спасли медвежонка, который запутался в рыболовных сетях. Об этом 9 июля сообщает в своем канале представитель МВД Ирина Волк.

    МВД РФ

    Местные жители обратились в отделение полиции № 18 МО МВД России «Корякский» и рассказали, что видели медведицу и детеныша на берегу Берингова моря. Они вышли из леса на берег примерно в 20 километрах от поселка Оссора. Медвежонок запутался в установленной рыбаками сети и не мог выбраться, его мама была рядом и явно нервничала.

    Полицейские на служебном снегоболотоходе приехали туда и действительно увидели медведей. Они приблизились к медвежонку и освободили его.

    «После благополучного завершения спасательной операции малыш побежал к своей маме, и они вместе удалились в лес», — отмечает Ирина Волк.

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    Комментарии 9

    Noisymouse09 Июл 2024 в 14:22
    Бедное дитё, как верещит.. напугался(
    +0−0
    Entrenador200509 Июл 2024 в 14:13
    Вот только спасибо хочется сказать полиции, когда она занимается своим настоящим делом - спасает горящих котят, сбежавших ребят и запутавшихся медвежат.
    +3−0
    Трямочка09 Июл 2024 в 14:09
    Невероятно смелые люди! На глазах медведицы приблизиться к её детёнышу и ещё манипуляции с ним проводить какой-то палкой... Такое себе приключение. Но мамаша, видимо, поняла, что люди помочь хотят, наблюдала, но не дернулась даже. Браво всем!
    +2−0
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