    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    767мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.17eur95.66

    Сергей Мигицко с Пушкиным откроют проект «Все в сад!» на Каменноостровском проспекте

    207
    1 комментарий

    В середине лета Сад имени Андрея Петрова на Каменноостровском проспекте вновь станет площадкой для общедоступных концертов под открытым небом. Проект «Все в сад!» откроется 10 июля в 16:00 концертом «Приношение Пушкину». Вход — свободный, 6+

    Сергей Мигицко
    Сергей МигицкоФото: Предоставлено пресс-службой театра им.Ленсовета
    ПоделитьсяПоделиться

    В первом отделении стихи Пушкина будет читать народный артист России Сергей Мигицко. А петербургская актриса, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Манана Гогитидзе под звуки арфы исполнит романсы на стихи Пушкина.

    Во втором отделении зрители увидят спектакль «Евгений Онегин» в исполнении детской Театральной студии «ЧАРЛИ». По сюжету Пушкин встречается со своими героями лицом к лицу, беседует с ними, меняя свою роль с режиссера выдуманных им событий наблюдателя.

    Работа проекта «Все в сад!» продлится до 2 сентября. Расписание смотрите на сайте или в паблике ВКонтакте.

    Сергей Мигицко
    Сергей МигицкоФото: Предоставлено пресс-службой театра им.Ленсовета

    По теме

    Open-airКуда сходить бесплатно
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    28206267509 Июл 2024 в 12:41
    Мигицко бабло зарабатывает?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close