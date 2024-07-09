Сергей Мигицко с Пушкиным откроют проект «Все в сад!» на Каменноостровском проспекте

В середине лета Сад имени Андрея Петрова на Каменноостровском проспекте вновь станет площадкой для общедоступных концертов под открытым небом. Проект «Все в сад!» откроется 10 июля в 16:00 концертом «Приношение Пушкину». Вход — свободный, 6+

В первом отделении стихи Пушкина будет читать народный артист России Сергей Мигицко. А петербургская актриса, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Манана Гогитидзе под звуки арфы исполнит романсы на стихи Пушкина.

Во втором отделении зрители увидят спектакль «Евгений Онегин» в исполнении детской Театральной студии «ЧАРЛИ». По сюжету Пушкин встречается со своими героями лицом к лицу, беседует с ними, меняя свою роль с режиссера выдуманных им событий наблюдателя.



Работа проекта «Все в сад!» продлится до 2 сентября. Расписание смотрите на сайте или в паблике ВКонтакте.