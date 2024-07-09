Подросток на «КИА» лихачил в ночном Сосновом Бору. Раньше полиции его догнали пули

С ветерком и полицией на хвосте колесил по Сосновому Бору в Ленинградской области юный водитель. Чтобы его остановить, одного выстрела не хватило.
Кадры погони в садоводстве «Северное» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовало
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Первый выстрел в воздух автомобилист также предпочёл не заметить. Дальше полицейские стреляли уже по колёсам.
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Ночная гонка обернулась для лихача букетом статей. Ему вменили в том числе неповиновение законному распоряжению полицейского (