Подросток на «КИА» лихачил в ночном Сосновом Бору. Раньше полиции его догнали пули

С ветерком и полицией на хвосте колесил по Сосновому Бору в Ленинградской области юный водитель. Чтобы его остановить, одного выстрела не хватило.



Кадры погони в садоводстве «Северное» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовало 9 июля . Как уточнили в ведомстве, применять табельное оружие пришлось в ночь на субботу, 6 июля . «КИА Соул» приковала внимание экипажа ДПС грубым нарушением правил дорожного движения, закономерное требование об остановке водитель проигнорировал и только увеличил скорость.

