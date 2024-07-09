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    Подросток на «КИА» лихачил в ночном Сосновом Бору. Раньше полиции его догнали пули

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    2 комментария

    С ветерком и полицией на хвосте колесил по Сосновому Бору в Ленинградской области юный водитель. Чтобы его остановить, одного выстрела не хватило.

    Кадры погони в садоводстве «Северное» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовало 9 июля. Как уточнили в ведомстве, применять табельное оружие пришлось в ночь на субботу, 6 июля. «КИА Соул» приковала внимание экипажа ДПС грубым нарушением правил дорожного движения, закономерное требование об остановке водитель проигнорировал и только увеличил скорость.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Первый выстрел в воздух автомобилист также предпочёл не заметить. Дальше полицейские стреляли уже по колёсам.

    «Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный 17-летний юноша. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — уточнили в главке.

    Ночная гонка обернулась для лихача букетом статей. Ему вменили в том числе неповиновение законному распоряжению полицейского (19.3 КоАП), неостановку (12.25 КоАП) и управление автомобилем без прав (12.7 КоАП).

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    Комментарии 2

    Ганс-Дитрих Геншер09 Июл 2024 в 09:40
    я быстро бегу, а пуля быстрее (с) :))
    +0−0
    Slava_Rossii209 Июл 2024 в 09:38
    А зачем лицо полицейскому замазали?
    +0−2
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