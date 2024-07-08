«Девочки абсолютно не виновны»: защита Беркович и Петрийчук заявила о намерении обжаловать приговор

Защита режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук намерена обжаловать приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом вечером 8 июля адвокат Ксения Карпинская сообщила РИА Новости.



«Девочки абсолютно не виновны, — сказала защитница и констатировала: — Конечно, мы будем обжаловать». Она также добавила, что «ничего нового в закрытой части не было», а само заседание было «незаконным и несправедливым».