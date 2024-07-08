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    «Девочки абсолютно не виновны»: защита Беркович и Петрийчук заявила о намерении обжаловать приговор

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    12 комментариев

    Защита режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук намерена обжаловать приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом вечером 8 июля адвокат Ксения Карпинская сообщила РИА Новости.

    «Девочки абсолютно не виновны, — сказала защитница и констатировала: — Конечно, мы будем обжаловать». Она также добавила, что «ничего нового в закрытой части не было», а само заседание было «незаконным и несправедливым».

    Ранее сегодня 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии общего режима каждую по уголовному делу об оправдании терроризма в связи с постановкой «Финист Ясный Сокол».

    Суд постановил зачесть время, проведенное под стражей с 4 мая 2023 года, из расчета один день к одному и лишил обеих права администрировать сайты на три года.

    Беркович и Петрийчук свою вину не признали.

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    Беркович и ПетрийчукЗащитаОбжалованиеПриговорОправдание терроризмаСудКсения Карпинская
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    Комментарии 12

    28206267508 Июл 2024 в 21:32
    Просто государственное дно
    +3−0
    25346053108 Июл 2024 в 21:30
    Хорошо, что В.Тихонов не дожил до сегодняшних дней, а то тоже сидел бы за Штирлица.
    +1−0
    Mies08 Июл 2024 в 21:26
    Судья 2-го Западного окружного военного суда в Москве Юрий Массин, будущее твое незавидное.
    +2−0
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