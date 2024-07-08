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    Путин: «Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО»

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    12 комментариев

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на систему отпусков для участников специальной военной операции. Об этом глава государства заговорил 8 июля на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное», которая проходит в Москве. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

    По словам президента, «надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО». Путин отметил, что «там не всё еще должным образом организовано».

    Ранее глава Ассоциации юристов России и председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин, выступая на Петербургском юридическом форуме, заявил, что половину своей зарплаты военнослужащие Минобороны вынуждены тратить на обеспечение своих нужд, связанных с исполнением служебного долга.

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    Комментарии 12

    28184290708 Июл 2024 в 19:02
    "Об этом глава государства заговорил 8 июля на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное»" 🤣
    +0−0
    25346053108 Июл 2024 в 18:56
    Амнистированные им уголовники давно гуляют.
    +2−0
    26078660108 Июл 2024 в 18:18
    Какие отпуска при Киеве за три дня?!
    +2−0
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