Путин: «Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО»

Президент России Владимир Путин обратил внимание на систему отпусков для участников специальной военной операции. Об этом глава государства заговорил 8 июля на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное», которая проходит в Москве. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.



По словам президента, «надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО». Путин отметил, что «там не всё еще должным образом организовано».



Ранее глава Ассоциации юристов России и председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин, выступая на Петербургском юридическом форуме, заявил, что половину своей зарплаты военнослужащие Минобороны вынуждены тратить на обеспечение своих нужд, связанных с исполнением служебного долга.

