Водитель в Красноярском крае накопил 18 лет лишения прав и снова попался ГИБДД

ГУВД по Красноярскому краю
Инспекторы ДПС в Красноярском крае задержали нетрезвого водителя, и оказалось, что счет таких задержаний у него уже пошел на второй десяток, а срок лишения водительских прав подбирается к
Вечером на территории Солонцовского сельсовета сотрудники ГИБДД Емельяновского района остановили автомобиль Toyota под управлением
Выяснилось, что с 2010 года мужчина
Водителю предложили пройти медосвидетельствование на алкоголь на месте. Сначала мужчина согласился, а когда ему вручили алкотестер — передумал. Тогда ему предложили пройти проверку в наркодиспансере. Ситуация повторилась: сначала водитель согласился, а когда начали оформлять направление, пошел в отказ.
В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье