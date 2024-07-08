Водитель в Красноярском крае накопил 18 лет лишения прав и снова попался ГИБДД

ГУВД по Красноярскому краю

Инспекторы ДПС в Красноярском крае задержали нетрезвого водителя, и оказалось, что счет таких задержаний у него уже пошел на второй десяток, а срок лишения водительских прав подбирается к 20 годам . К происходящему мужчина отнесся довольно меланхолично.

Вечером на территории Солонцовского сельсовета сотрудники ГИБДД Емельяновского района остановили автомобиль Toyota под управлением 38-летнего местного жителя, сообщает 8 июля пресс-служба УГИБДД Красноярского края. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. В разговоре с инспектором мужчина ничего отрицать не стал: «Ездил пьяный, ладно, виноват». И с ходу признался, что прав у него нет: лишен до 2029 года .

Выяснилось, что с 2010 года мужчина 12 раз привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав в общей сложности на 18 лет и 4 месяца . «Можно честный вопрос? Я, получается, права не получу ближайшие лет 800, да?» — поинтересовался он у инспектора.

Водителю предложили пройти медосвидетельствование на алкоголь на месте. Сначала мужчина согласился, а когда ему вручили алкотестер — передумал. Тогда ему предложили пройти проверку в наркодиспансере. Ситуация повторилась: сначала водитель согласился, а когда начали оформлять направление, пошел в отказ.