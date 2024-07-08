    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    765мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.13eur95.57

    Водитель в Красноярском крае накопил 18 лет лишения прав и снова попался ГИБДД

    1825
    4 комментария

    ГУВД по Красноярскому краю

    Инспекторы ДПС в Красноярском крае задержали нетрезвого водителя, и оказалось, что счет таких задержаний у него уже пошел на второй десяток, а срок лишения водительских прав подбирается к 20 годам. К происходящему мужчина отнесся довольно меланхолично.

    Вечером на территории Солонцовского сельсовета сотрудники ГИБДД Емельяновского района остановили автомобиль Toyota под управлением 38-летнего местного жителя, сообщает 8 июля пресс-служба УГИБДД Красноярского края. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. В разговоре с инспектором мужчина ничего отрицать не стал: «Ездил пьяный, ладно, виноват». И с ходу признался, что прав у него нет: лишен до 2029 года.

    Выяснилось, что с 2010 года мужчина 12 раз привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав в общей сложности на 18 лет и 4 месяца. «Можно честный вопрос? Я, получается, права не получу ближайшие лет 800, да?» — поинтересовался он у инспектора.

    Водителю предложили пройти медосвидетельствование на алкоголь на месте. Сначала мужчина согласился, а когда ему вручили алкотестер — передумал. Тогда ему предложили пройти проверку в наркодиспансере. Ситуация повторилась: сначала водитель согласился, а когда начали оформлять направление, пошел в отказ.

    В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), а также составили административные материалы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление автомобилем водителем, лишенным прав). За последнее районный суд назначил ему административный арест 12 суток. Автомобиль же отправили на спецстоянку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Красноярский крайГИБДДПьяный водитель
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Wiring08 Июл 2024 в 15:24
    Будни глубинариев..
    +1−0
    Огромная польза!08 Июл 2024 в 14:55
    Россия - страна вот для таких.
    +2−0
    78943688308 Июл 2024 в 14:22
    таким только клетка, смысл его лишать
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close