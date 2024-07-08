Умерла выдающаяся балерина Большого театра Марина Кондратьева

Выдающаяся балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла в ночь на понедельник в возрасте
«Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Большого театра скончалась сегодня ночью», — сообщается на сайте театра.
Марина Кондратьева родилась
В октябре 1943 года Кондратьева была принята в Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по рекомендации народной артистки РСФСР балетмейстера Агриппины Вагановой. Окончила его в
Уже в 1976 году Кондратьева была удостоена звания народного артиста СССР. А с