Умерла выдающаяся балерина Большого театра Марина Кондратьева

Выдающаяся балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла в ночь на понедельник в возрасте 90 лет . Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Большого театра. Информация о дате и месте прощания будет известна позже.



«Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Большого театра скончалась сегодня ночью», — сообщается на сайте театра.

