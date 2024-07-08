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    Умерла выдающаяся балерина Большого театра Марина Кондратьева

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    4 комментария

    Выдающаяся балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла в ночь на понедельник в возрасте 90 лет. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Большого театра. Информация о дате и месте прощания будет известна позже.

    «Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Большого театра скончалась сегодня ночью», — сообщается на сайте театра.

    Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. После начала Великой Отечественной войны проживала в Казани, куда была эвакуирована её семья. Уже тогда будущая балерина танцевала в составе самодеятельной бригады, выступавшей перед ранеными в госпиталях.

    В октябре 1943 года Кондратьева была принята в Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по рекомендации народной артистки РСФСР балетмейстера Агриппины Вагановой. Окончила его в 1952 году. А в 1980-м получила диплом Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС).

    Уже в 1976 году Кондратьева была удостоена звания народного артиста СССР. А с 1980 года она была балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди ее учениц — балерины Галина Степаненко, Надежда Грачева, Наталья Осипова, Анна Тихомирова, Нелли Кобахидзе.

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    СмертьБалет
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    Комментарии 4

    ИннаСув08 Июл 2024 в 11:27
    Интересно. Артисты балета такие долгожители! Наверное, не все, но такие знаменитые, о которых читала, в очень глубокой старости умирают
    +1−0
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