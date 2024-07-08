    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, зап

    763мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.13eur95.57

    Младшему инспектору ФСИН проломили голову в Красном Селе

    2697
    4 комментария

    Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после нападения на сотрудника службы исполнения наказаний в Красносельском районе Петербурга. Младший инспектор повздорил с пассажиром автобуса с небезупречной биографией. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 июля.

    Мужчину в крови заметили на автобусной остановке на улице Массальского в начале восьмого часа вечера в минувшую пятницу, 5 июля. Позвонившая в экстренные службы женщина предположила, что его могли избить. Сам пострадавший был без сознания.

    По предварительным данным, в тяжёлом состоянии в больницу увезли 38-летнего младшего инспектора ФСИН. Медики диагностировали перелом кости черепа, ушиб мозга и гематомы. На следующий день пациент смог написать заявление. По его словам, в пятницу вечером он ехал в автобусе и не нашёл общего языка с одним из пассажиров. На остановке вышли вместе, и тот набросился с кулаками.

    Предполагаемого обидчика нашли быстро. За пару дней до своего 23-летия задержан житель Великого Новгорода, за плечами которого угоны, разбои и кража. В августе 2021 года Новгородский горсуд назначил молодому человеку семь лет строгого режима. Его признали виновным в угоне двух ВАЗов и нападении на собутыльника, которого он вместе с товарищем избил до потери сознания, похитив после пару колец.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДракаКонфликтФСИН
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close