Младшему инспектору ФСИН проломили голову в Красном Селе

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после нападения на сотрудника службы исполнения наказаний в Красносельском районе Петербурга. Младший инспектор повздорил с пассажиром автобуса с небезупречной биографией. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 июля.



Мужчину в крови заметили на автобусной остановке на улице Массальского в начале восьмого часа вечера в минувшую пятницу, 5 июля. Позвонившая в экстренные службы женщина предположила, что его могли избить. Сам пострадавший был без сознания.

