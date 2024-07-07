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    Лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева выписали из больницы

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    Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде. Об этом 7 июля сообщило агентство РИА Новости.

    Солист был экстренно госпитализирован 4 июля прямо перед концертом в Светлогорске после приступа панкреатита.. Группа должна была дать юбилейный концерт в «Янтарь Холле».

    По данным РИА Новости, концерт не отменен, а перенесен на более позднюю дату, которая пока не определена.

    64-летний Сергей Мазаев — лидер группы «Моральный кодекс», композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России.

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