Лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева выписали из больницы

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде. Об этом 7 июля сообщило агентство РИА Новости.



Солист был экстренно госпитализирован 4 июля прямо перед концертом в Светлогорске после приступа панкреатита.. Группа должна была дать юбилейный концерт в «Янтарь Холле».

По данным РИА Новости, концерт не отменен, а перенесен на более позднюю дату, которая пока не определена.

64-летний Сергей Мазаев — лидер группы «Моральный кодекс», композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России.

