Рейс «Азимута» из Петербурга в Тбилиси задерживается. Пассажиры томятся в ожидании и неизвестности больше восьми часов

Рейс авиакомпании «Азимут» из Петербурга в Тбилиси задерживается более чем на шесть часов. Об этом рассказали его пассажиры 7 июля.

Судя по табло Пулково, самолет должен был вылететь в 10:30, сейчас у него статус «задержан», предполагаемого времени вылета нет.