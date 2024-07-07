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    Рейс «Азимута» из Петербурга в Тбилиси задерживается. Пассажиры томятся в ожидании и неизвестности больше восьми часов

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    Рейс авиакомпании «Азимут» из Петербурга в Тбилиси задерживается более чем на шесть часов. Об этом рассказали его пассажиры 7 июля.

    Судя по табло Пулково, самолет должен был вылететь в 10:30, сейчас у него статус «задержан», предполагаемого времени вылета нет.

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    Ожидающие вынуждены томиться в неизвестности. Представители авиакомпании не вышли к пассажирам, рассказала одна из путешественниц по имени Алиса. Дозвониться в службу поддержки тоже не удалось. «При этом самолет виден из окна. Но вокруг него нет никаких действий, нет никакого персонала», — говорит она. По словам Алисы, питание, которым в таком случае должен обеспечить перевозчик, приходится приобретать за доплату.

    «Нам сказали, что по посадочному талону дают напитки (спустя два часа задержки), на деле оказалось, что по посадочному в баре есть 100 рублей, а вода стоит минимум 190 рублей, не говоря уже про сок и прочие напитки. Так же и с горячим питанием — по талону выделяется 400 рублей, порция же пельменей от 630 рублей», — рассказала девушка.

    По словам другого пассажира Александра, получить информацию о рейсе по телефону и электронной почте тоже не удалось — обращения остались без ответа. «Рейс переносят каждые полчаса. Люди не могут покинуть аэропорт, так как рейс международный, пассажиры сдали багаж и прошли зону таможенного контроля. С учётом прибытия за три часа до вылета люди находятся в аэропорту более восьми часов», — отметил он.

    «Фонтанка» направила запросы в пресс-службу «Азимута» и аэропорта Пулково.

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    АзимутРейсЗадержкаПулковоТбилиси
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