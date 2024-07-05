Бывшего московского мундепа арестовали на пять суток. Ранее он увидел схожесть логотипа от ЦИК с символикой экстремистской организации

Бывший московский муниципальный депутат от округа Басманный Павел Иванов* 5 июля был приговорен Таганским районным судом Москвы к административному аресту на пять суток. Информация об этом была размещена в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.



Суд обнаружил в действиях Иванова признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, запрещенных в России).