Бывшего московского мундепа арестовали на пять суток. Ранее он увидел схожесть логотипа от ЦИК с символикой экстремистской организации

Бывший московский муниципальный депутат от округа Басманный Павел Иванов* 5 июля был приговорен Таганским районным судом Москвы к административному аресту на пять суток. Информация об этом была размещена в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд обнаружил в действиях Иванова признаки административного правонарушения, предусмотренного
По информации РБК, в мае 2024 года Иванов, будучи действующим муниципальным депутатом от КПРФ, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что направил письмо директору ФСБ Александру Бортникову о схожести символа в конце логотипа Единого дня
Мундеп попросил запретить логотип и провести проверку в отношении ЦИК, однако глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что логотип является проектом, а итоговый вариант будет утверждаться позднее. Жалобу Иванова она назвала «параноидальными измышлениями», а его самого — «провокатором и бездельником».
Затем Иванова лишили статуса депутата.
В ходе проверки было установлено, что публикация размещенная в тг-канале экс-депутата и содержала символику экстремистской организации «Штабы Навального», это и послужило основанием для назначения административного ареста.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** Признаны экстремистской организацией и запрещены в России.