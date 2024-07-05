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    Бывшего московского мундепа арестовали на пять суток. Ранее он увидел схожесть логотипа от ЦИК с символикой экстремистской организации

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    Бывший московский муниципальный депутат от округа Басманный Павел Иванов* 5 июля был приговорен Таганским районным судом Москвы к административному аресту на пять суток. Информация об этом была размещена в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

    Суд обнаружил в действиях Иванова признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, запрещенных в России).

    По информации РБК, в мае 2024 года Иванов, будучи действующим муниципальным депутатом от КПРФ, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что направил письмо директору ФСБ Александру Бортникову о схожести символа в конце логотипа Единого дня голосования-2024, представленного ЦИК, с символикой штабов Навального**.

    Мундеп попросил запретить логотип и провести проверку в отношении ЦИК, однако глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что логотип является проектом, а итоговый вариант будет утверждаться позднее. Жалобу Иванова она назвала «параноидальными измышлениями», а его самого — «провокатором и бездельником».

    Затем Иванова лишили статуса депутата.

    В ходе проверки было установлено, что публикация размещенная в тг-канале экс-депутата и содержала символику экстремистской организации «Штабы Навального», это и послужило основанием для назначения административного ареста.

    * Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

    ** Признаны экстремистской организацией и запрещены в России.

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