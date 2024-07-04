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    Петербуржцам бесплатно расскажут, как любовные истории Шереметевых влияли на ход российской истории

    1902
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    У Шереметевых и так было множество возможностей влиять на историю России: виднейший боярский род, его представитель первым в России получил титул графа. Но и личная жизнь Шереметевых влияла на ход исторических событий. Об этом расскажут 8 июля в библиотеке им. А.И. Герцена. Бесплатно. 18+

    Фото: Пётр Борисович Шереметев
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    За Варвару Алексеевну Черкасскую, дочь канцлера, самую богатую невесту России, сватались многие, в том числе поэт Антиох Кантемир. Не преуспев в сватовстве, он отыгрался в сатире: «Сильвия круглую грудь редко покрывает, Смешком сладким всякому льстить, очком мигает, Белится, румянится, мушек с двадцать носит, Сильвия легко дает, кто чего ни просить, Бояся досадного в отказе ответа. Такова и матушка была в ее лета». Под «Сильвией» подразумевалась Черкасская. К тому моменту она была уже не очень молодая (за тридцать) девушка на выданье. Но пара ей наконец сыскалась: Петр Борисович Шереметев, чуть моложе, знатный, но не потрясающе богатый. Несметное «шереметевское состояние» и началось с приданого Варвары Черкасской. Петр Борисович создал крепостной театр, а на крепостной актрисе этого театра женится сын Шереметевых Николай. Правда, к тому времени она уже не была ни крепостной (граф дал вольную), ни актрисой (петербургский климат подорвал здоровье, и пришлось оставить сцену).

    История любви Шереметева и Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, конечно, выдающаяся, но род был большой, и историй (в том числе любовных) было немало. Слушаем 8 июля в библиотеке Герцена (Новгородская, 27) лекцию историка, краеведа Людмилы Лапиной «Любовные истории семьи Шереметевых. XVIII век». Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: Пётр Борисович Шереметев

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