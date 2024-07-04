В Лермонтовке расскажут о «медленной моде» и осознанном потреблении

Если в вашем гардеробе есть вещь, которую еще мама/папа носили, и вам все равно, что она «не модная», зато ей сносу нет, — вы поборник Slow fashion, или «медленной моды». И большой молодец. Это докажут 8 июля в «Открытой гостиной» Лермонтовки. Бесплатно. 12+

Термин Slow fashion, «медленная мода», появился в 2007 году как противопоставление недорогой «односезонной» одежде из масс-маркетов. Смысл в том, что лучше купить одну вещь недешевую, зато добротную и качественную, чем десять дешевых, которые через три носки катышками покроются. А если и не покроются, то уже в следующем сезоне их не надеть, поскольку они уже выйдут из моды. Сторонники «медленной моды» не желают стимулировать перепроизводство одежды — оно вредит экологии. А если копнуть глубже, то за изготовлением дешевых односезонных футболок стоит тяжелый низкооплачиваемый труд жителей стран третьего мира. Погоня за модой, впрочем, касается и люксовых компаний: общественность была фраппирована, узнав, что некоторые бренды предпочитали просто сжечь нераспроданное, чем допустить снижение цены или организовывать производство по переработке. Это был ощутимый удар по репутации.

