В Лермонтовке расскажут о «медленной моде» и осознанном потреблении

Если в вашем гардеробе есть вещь, которую еще мама/папа носили, и вам все равно, что она «не модная», зато ей сносу нет, — вы поборник Slow fashion, или «медленной моды». И большой молодец. Это докажут 8 июля в «Открытой гостиной» Лермонтовки. Бесплатно. 12+
Термин Slow fashion, «медленная мода», появился в 2007 году как противопоставление недорогой «односезонной» одежде из масс-маркетов. Смысл в том, что лучше купить одну вещь недешевую, зато добротную и качественную, чем десять дешевых, которые через три носки катышками покроются. А если и не покроются, то уже в следующем сезоне их не надеть, поскольку они уже выйдут из моды. Сторонники «медленной моды» не желают стимулировать перепроизводство одежды — оно вредит экологии. А если копнуть глубже, то за изготовлением дешевых односезонных футболок стоит тяжелый низкооплачиваемый труд жителей стран третьего мира. Погоня за модой, впрочем, касается и люксовых компаний: общественность была фраппирована, узнав, что некоторые бренды предпочитали просто сжечь нераспроданное, чем допустить снижение цены или организовывать производство по переработке. Это был ощутимый удар по репутации.
Дарья Крымова, участница винтажных маркетов и создательница винтажного бутика, расскажет о философии осознанного потребления, о том, где искать хорошие вещи и с их помощью составлять свой неповторимый стиль. Слушаем 8 июля в «Открытой гостиной» (Литейный, 19) лекцию «Slow fashion и осознанное потребление». Регистрация на странице «Открытой гостиной» во «ВКонтакте», начало в 18:30.
Александра Шеромова