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    Нидерланды обыграли Румынию на чемпионате Европы по футболу

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    Сборная Нидерландов 2 июля выиграла у национальной команды Румынии на чемпионате Европы по футболу со счетом 3:0 и прошла в 1/4 финала.

    Первым в матче отличился форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо: 25-летний голландец забил на 20-й минуте, сместившись с фланга и застав врасплох вратаря Румынии Флорина Ницэ, и открыл счет.

    Затем у Румынии случилась вынужденная замена: травму получил защитник Василе Могос, и вместо него вышел Богдан Раковицан.

    Еще один гол Коди Гакпо из-за офсайда отменил VAR, но на 83-й минуте второй мяч в ворота румынской сборной забил Дониэлл Мален.

    Четыре минут добавил судья Феликс Цвайер ко второму тайму, и они стали последними четырьмя минутами Румынии на Евро-2024: в контратаку направился Мален, добежал до штрафной Нидерландов и уверенно забил третий мяч голландцев.

    Соперник голландцев по четвертьфиналу определится сегодня по итогам матча между Австрией и Турцией.

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    Комментарии 1

    Mies02 Июл 2024 в 21:27
    Ура!
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