Нидерланды обыграли Румынию на чемпионате Европы по футболу

Сборная Нидерландов 2 июля выиграла у национальной команды Румынии на чемпионате Европы по футболу со счетом 3:0 и прошла в 1/4 финала.

Первым в матче отличился форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо: 25-летний голландец забил на 20-й минуте, сместившись с фланга и застав врасплох вратаря Румынии Флорина Ницэ, и открыл счет.

Затем у Румынии случилась вынужденная замена: травму получил защитник Василе Могос, и вместо него вышел Богдан Раковицан.

Еще один гол Коди Гакпо из-за офсайда отменил VAR, но на 83-й минуте второй мяч в ворота румынской сборной забил Дониэлл Мален.