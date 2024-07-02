В СПбГУ подтвердили, что один из преподавателей уволен за дерзкие сообщения и антирелигиозные плакаты

В СПбГУ подтвердили, что экс-преподаватель факультета свободных искусств и наук Максим Кулаев уволен из-за антирелигиозных плакатов и сообщений членам экзаменационной комиссии. Об этом сказано в материалах одного из ректорских совещаний, опубликованных на сайте СПбГУ — обратила внимание «Фонтанка» 2 июля.



Об увольнении Максима Кулаева стало известно в конце июня, когда об этом написал студенческий телеграм-канал «Лупа и Пупа». Непосредственный руководитель Кулаева, Андрей Аствацатуров, тогда пояснил «Фонтанке», что основной причиной увольнения были дерзкие сообщения, которые тот разослал членам экзаменационной комиссии. Сам Кулаев добавил, что ему приходилось объясняться и за антирелигиозные плакаты, которые он развесил на информационном стенде факультета. Среди них был и знаменитый плакат с Юрием Гагариным, который не нашел в космосе Бога.



Университет решил дать публичные разъяснения в связи с многочисленными обращениями СМИ — сказано в публикации на официальном сайте СПбГУ. Жалобы на Кулаева поступили декану факультета свободных искусств и наук 24 мая. Их направили члены государственной экзаменационной комиссии по программе «Международные отношения, политические науки и права человека».



«Авторы обращений, один из которых — православный священник, указали на то, что координатор деятельности названной комиссии, ассистент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Максим Александрович Кулаев в переписке по электронной почте с членами ГЭК допустил в их адрес высказывания, содержащие оскорбления, унижающие личное достоинство и наносящие ущерб профессиональной репутации. В результате служебной проверки обстоятельства, изложенные в обращениях членов ГЭК, были подтверждены», — сказано в материалах ректорского совещания.



И второй причиной действительно стали советские антирелигиозные плакаты, которые в современном контексте считаются оскорблением чувств верующих:



«В ходе проверки было установлено, что незадолго до начала работы государственной экзаменационной комиссии в здании, где было назначено ее заседание, М. А. Кулаев разместил агитационные плакаты, содержание которых оскорбляло религиозные чувства членов комиссии и унижало их личное достоинство».



Увольнение было оформлено в соответствии с пунктом 8 ст. 81 Трудового кодекса — за «совершение аморального поступка».



«Изложенные факты свидетельствуют о том, что своим поведением М. А. Кулаев умышленно оскорбил коллег, поставил под угрозу работу ГЭК и нанес ущерб репутации СПбГУ. Совершенный им проступок является аморальным и несовместимым с продолжением педагогической работы, которая связана с осуществлением воспитательных функций», — резюмируют представители СПбГУ.



Максим Кулаев охотно продемонстрировал «Фонтанке» пример сообщения экзаменаторам, из-за которых его уволили:



«Как вы наверняка знаете, вас включили в экзаменационную комиссию, а некоторые включили туда себя сами, несмотря на явный конфликт интересов. Тем не менее формально я должен проинформировать, что государственный экзамен будет 29 мая. <...> На экзамене ведите себя прилично, а не так, как в прошлом году. Не мстите студентам, не хамите им, не оскорбляйте, не пяльтесь в телефоны, не болтайте друг с другом во время ответов и т.д.».



Он пояснял, что считает включение в состав комиссии священнослужителя нарушением светского характера образования. Повлиять на происходящее стандартными способами ему казалось невозможным.

