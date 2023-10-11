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    Из СПбГУ уволили автора независимой экспертизы по делу Саши Скочиленко

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    Преподавателя филологического факультета Светлану Друговейко-Должанскую уволили из СПбГУ после того, как она выступила независимым экспертом в суде по делу о распространении фейков об армии. Филолог раскритиковала экспертизу, заказанную следствием.

    Факт увольнения Друговейко-Должанская подтвердила «Фонтанке» 11 октября. Её ознакомили с приказом об увольнении, но копию документа она получит только в пятницу.

    Светлана Друговейко-Должанская проработала в СПбГУ 40 лет, входит в состав орфографической комиссии РАН, филологический совет Тотального диктанта. В конце сентября её вызвали на комиссию по этике, где ей предъявили, что она «с сарказмом отзывается о компетенции коллег». Поводом для разбирательства стало выступление Друговейко-Должанской на суде по делу Саши Скочиленко. Филолог нашла ошибки в экспертизе следствия, которую проводила другая сотрудница СПбГУ — кандидат филологических наук Анастасия Гришанина.

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    Комментарии 19

    Гость11 Окт 2023 в 19:19
    скатертью дорога
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