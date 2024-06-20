«Не мстите студентам, не пяльтесь в телефоны». Преподавателя уволили из СПбГУ после писем экзаменаторам и советских плакатов

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Поделиться Поделиться





Из СПбГУ уволен преподаватель факультета свободных искусств и наук Максим Кулаев. Начинается история с писем преподавателям и советских карикатур на священников.

«Никакой политики тут нет» Об увольнении Кулаева стало известно 19 июня, когда об этом сообщил студенческий телеграм-канал «Лупа и Пупа». Универсанты рассказали, что причиной стали критика и оскорбления в адрес членов экзаменационной комиссии по программе «Международные отношения, политические науки и права человека». Преподаватель повесил на стенде факультета антирелигиозные плакаты времен СССР, что он и считает одной из причин своего увольнения.

Максим Кулаев Фото: сайт факультета свободных искусств и наук СПбГУ Поделиться Поделиться





Максим Кулаев — выпускник факультета международных отношений СПбГУ. Работал в университете с февраля 2021 года, в последнее время занимал должность ассистента кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук. Вел курсы «Социология и политология общественных движений» и «Сравнительная политология». Кулаев имеет международную научную степень Ph.D (доктор философии) по политическим наукам. Защищал диссертацию в Тартуском университете в Эстонии. На основе его научных исследований вышла книга «Профсоюзы, рабочие движения и гегемония в современной России» (издана в том числе на турецком языке).



Бывший руководитель Кулаева, и. о. декана факультета свободных искусств и наук Андрей Аствацатуров, рассказал «Фонтанке», что ни о каких плакатах ему ничего не известно. Причиной увольнения он назвал письма, которые преподаватель разослал лично нескольким членам экзаменационной комиссии. Среди них один человек служит в сане священника, но вместе с тем он кандидат наук, давно сотрудничает с университетом и обладает хорошей репутацией. Остальные получившие письма члены комиссии с религией не связаны.



«Человек был координатором этой комиссии и должен был просто написать коллегам, куда и когда им прийти. Вместо этого он направляет им оскорбительные письма. В отдел кадров поступили жалобы по этому поводу, эти оскорбительные письма легли мне на стол. Мне пришлось четырем людям звонить и извиняться. Всё предельно ясно. Никакой политики тут нет. Нас не интересуют его политические взгляды от слова "совсем"», — рассказывает Аствацатуров.



Руководство расценивает такое поведение как срыв работы экзаменационной комиссии и проступок, не совместимый со статусом преподавателя СПбГУ. Аствацатуров подчеркивает, что преподаватель имеет право на любое мнение и может высказывать его, например, руководителю, но не оскорблять экзаменаторов.



«В комиссии состоят представители сторонних организаций, которые пожертвовали своим свободным временем и пришли к нам принимать экзамены у наших студентов. Писать им оскорбительные письма, я считаю, недостойно, неэтично», — пояснил Аствацатуров.

Председатель этической комиссии СПбГУ Геннадий Богомазов пояснил «Фонтанке», что руководство университета самостоятельно приняло решение об увольнении Кулаева, университетская комиссия не рассматривала этот вопрос.

Замену ему на те курсы, которые он вёл, пока не нашли, но в администрации уверены, что с этим не будет проблем.



«Не болтайте друг с другом» Сам Максим Кулаев охотно продемонстрировал «Фонтанке» пример письма, которое он отправил члену комиссии:

«Как вы наверняка знаете, вас включили в экзаменационную комиссию, а некоторые включили туда себя сами, несмотря на явный конфликт интересов. Тем не менее формально я должен проинформировать, что государственный экзамен будет 29 мая. <...> На экзамене ведите себя прилично, а не так, как в прошлом году. Не мстите студентам, не хамите им, не оскорбляйте, не пяльтесь в телефоны, не болтайте друг с другом во время ответов и т. д. ».



По словам Кулаева, он заметил странности в формировании комиссии еще с 2022 года, но влиять на него не мог из-за «авторитарного стиля управления».



«В комиссию включили протоирея Выборгской епархии, это нарушение светского характера образования, на мой взгляд. Включают людей, которые всему выпускному курсу читают лекции. То, что они же принимают экзамены, составляет конфликт интересов. У студентов бывают разногласия с преподавателями, и те им мстят на выпускных экзаменах. Некоторые хамят студентам. Я написал членам комиссии, чтобы они так не делали», — рассказывает Кулаев.

Сам он говорит не только о письмах, но и о последовавшей истории с пятью плакатами, которые преподаватель распечатал и повесил на доску объявлений факультета. Среди них очень известные — например, с Юрием Гагариным, который плавает в космическом пространстве и не находит там Бога. На этих советских агитках времен научного атеизма священники традиционно сравниваются с пауками, изображаются хитрыми, корыстными, опасными. Пестрят лозунги: «Береги ребят», «Оградим детей», «Без икон и Бога мы живем прекрасно».



Вскоре Кулаев получил служебную записку от и. о. проректора университета по организации работы с персоналом: «Прошу в течение двух рабочих дней предоставить письменные объяснения, по какой причине вы разместили плакаты, указанные в приложении». В приложении — копии тех самых плакатов.



Вскоре после этого Максима Кулаева уволили.



О своём будущем экс-преподавателю СПбГУ говорить сложно: пока нет понимания, куда идти. Оспаривать своё увольнение он не собирается. Но точно намерен продолжать заниматься наукой, при этом возвращаться в Эстонию, где он защитил диссертацию, желания нет.



Руководство факультета свободных искусств и наук подчеркивает, что никакой политики в увольнении Кулаева нет. В это можно поверить, так как предыдущая активность преподавателя не приводила к неприятностям на работе. Например, весной 2022 года он рассказал в своих соцсетях, что подписал открытое письмо ученых и научных журналистов за прекращение боевых действий. Кроме того, он критиковал практику отчисления студентов, задержанных на протестных акциях. А в 2024-м назвал «страшной и опасной охотой на ведьм» эстонское расследование в отношении преподавателя Тартуского университета Вячеслава Морозова по делу о работе на российские спецслужбы.

Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»