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    Подросток поехал через Товарищеский на самокате и очутился в больнице

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    В Петербурге устанавливают обстоятельства ДТП с самокатчиком в Невском районе. Под колесами автомобиля пострадал подросток.

    Наезд произошел в 22:52 1 июля возле дома 26 по улице Коллонтай. Как сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29-летний водитель Mercedes, следуя по Товарищескому проспекту, сбил 15-летнего парня, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с электросамоката.

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    В результате подросток получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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