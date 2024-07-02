Подросток поехал через Товарищеский на самокате и очутился в больнице

В Петербурге устанавливают обстоятельства ДТП с самокатчиком в Невском районе. Под колесами автомобиля пострадал подросток.
Наезд произошел в 22:52 1 июля возле дома 26 по улице Коллонтай. Как сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29-летний водитель Mercedes, следуя по Товарищескому проспекту, сбил 15-летнего парня, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с электросамоката.
В результате подросток получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка.