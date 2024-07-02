Восьмилетний мальчик выехал на перекресток в Ломоносове на велосипеде и попал под машину

Маленький велосипедист попал в ДТП в Петродворцовом районе Петербурга и оказался в больнице. Полиция проводит проверку.



В 10 часов утра 1 июля на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка в Ломоносове минивэн Renault Dokker под управлением 50-летнего мужчины столкнулся с 8-летним мальчиком на велосипеде, сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок двигался по проезжей части и выехал на нерегулируемый перекресток перпендикулярно машине.