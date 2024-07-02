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    Восьмилетний мальчик выехал на перекресток в Ломоносове на велосипеде и попал под машину

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    Маленький велосипедист попал в ДТП в Петродворцовом районе Петербурга и оказался в больнице. Полиция проводит проверку.

    В 10 часов утра 1 июля на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка в Ломоносове минивэн Renault Dokker под управлением 50-летнего мужчины столкнулся с 8-летним мальчиком на велосипеде, сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок двигался по проезжей части и выехал на нерегулируемый перекресток перпендикулярно машине.

    В результате ДТП мальчика с различными травмами госпитализировали. Его состояние оценивается как средней тяжести. Водитель автомобиля, по данным «Фонтанки», в 2024 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

    Как стало известно «Фонтанке», автомобиль принадлежит петербургскому Водоканалу, за рулем был водитель организации. «После установления всех обстоятельств, способствующих данному ДТП, предприятие предпримет действия, требуемые от него в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

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