Восьмилетний мальчик выехал на перекресток в Ломоносове на велосипеде и попал под машину

Маленький велосипедист попал в ДТП в Петродворцовом районе Петербурга и оказался в больнице. Полиция проводит проверку.
В 10 часов утра 1 июля на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка в Ломоносове минивэн Renault Dokker под управлением
В результате ДТП мальчика с различными травмами госпитализировали. Его состояние оценивается как средней тяжести. Водитель автомобиля, по данным «Фонтанки», в
Как стало известно «Фонтанке», автомобиль принадлежит петербургскому Водоканалу, за рулем был водитель организации. «После установления всех обстоятельств, способствующих данному ДТП, предприятие предпримет действия, требуемые от него в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».