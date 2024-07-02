В Финляндии собираются заблокировать сервис такси Yango, принадлежащий «Яндексу»

Власти Финляндии хотят запретить сервис такси Yango, принадлежащий российскому «Яндексу», на территории своей страны. Это связано с тем, что по российскому законодательству службы такси должны предоставлять ФСБ доступ к базе данных, сообщает финское издание Talouselama.



По законодательству Европейского союза защита персональных данных обязательна. Так, финский комиссар по защите данных Ану Талус обсудил вопрос запрета сервиса Yango с властями Нидерландов. Именно нидерландская компания Ridetech International BV занимается обработкой данных сервиса Yango. Решение о запрете сервиса по заказу такси от «Яндекса» на территории Финляндии будет принято в ближайшие несколько месяцев.

