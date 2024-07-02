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    В Финляндии собираются заблокировать сервис такси Yango, принадлежащий «Яндексу»

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    Власти Финляндии хотят запретить сервис такси Yango, принадлежащий российскому «Яндексу», на территории своей страны. Это связано с тем, что по российскому законодательству службы такси должны предоставлять ФСБ доступ к базе данных, сообщает финское издание Talouselama.

    По законодательству Европейского союза защита персональных данных обязательна. Так, финский комиссар по защите данных Ану Талус обсудил вопрос запрета сервиса Yango с властями Нидерландов. Именно нидерландская компания Ridetech International BV занимается обработкой данных сервиса Yango. Решение о запрете сервиса по заказу такси от «Яндекса» на территории Финляндии будет принято в ближайшие несколько месяцев.

    «Я не могу комментировать содержание окончательного решения, но мы много работали вместе, и у меня есть очень четкое видение того, каким должно быть содержание решения. Я твердо верю, что окончательное решение будет принято в ближайшие несколько месяцев», – рассказал комиссар по защите данных Финляндии журналистам Talouselama.

    На сегодняшний день Yango работает не только в Финляндии, но и в Норвегии. В странах Прибалтики сервис закрыли после начала конфликта на Украине. Комиссар по защите данных Талус отмечает, что в этих странах это было сделано исключительно по политическим мотивам, а в Финляндии решение основывается на действующем законодательстве о защите данных.

    «Когда мы говорим о верховенстве закона и думаем, что какая-то деятельность запрещена, она всегда должна основываться на законе», – сказал Талус.

    Напомним, что законопроект, регулирующий работу такси, был принят в России в декабре 2022 года. «Служба заказа легкового такси обязана предоставить федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальному органу доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, который установлен Правительством Российской Федерации», — говорится в законопроекте.

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