    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 31

    2 м/с, южн

    752мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42

    Лазурный автобус развернул иномарку в кювет в Уманском переулке

    428
    обсудить

    Легковой автомобиль вылетел в кювет после столкновения с автобусом в Красногвардейском районе Петербурга. Не обошлось без пострадавших. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 1 июня.

    Авария случилась накануне у дома 77 в Уманском переулке. В восьмом часу вечера дорогу не смогли поделить лазурный автобус и серая Kia Cerato. В результате столкновения пострадал пассажир иномарки, после осмотра медиков он был отпущен.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Автобус ехал по встречке и влетел в поворачивающую Киа», — написал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».


    Судя по фото, общественный транспорт протаранил автомобиль, боковая часть последнего заметно пострадала. Капот иномарки оказался полностью в кювете.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПЛазурный автобусУманский переулок
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close