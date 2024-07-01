Лазурный автобус развернул иномарку в кювет в Уманском переулке

Легковой автомобиль вылетел в кювет после столкновения с автобусом в Красногвардейском районе Петербурга. Не обошлось без пострадавших. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 1 июня.
Авария случилась накануне у дома 77 в Уманском переулке. В восьмом часу вечера дорогу не смогли поделить лазурный автобус и серая Kia Cerato. В результате столкновения пострадал пассажир иномарки, после осмотра медиков он был отпущен.
«Автобус ехал по встречке и влетел в поворачивающую Киа», — написал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».
Судя по фото, общественный транспорт протаранил автомобиль, боковая часть последнего заметно пострадала. Капот иномарки оказался полностью в кювете.