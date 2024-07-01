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    ДТП парализовало движение на дамбе

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    Движение по южной части дамбы почти парализовано из-за дорожной аварии.

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    Как сообщает Дирекция КЗС, 1 июля около 12:15 на 118-м километре Невской стороны, на внутреннем кольце КАД, столкнулись грузовой и легковой автомобили.

    «Движение на месте аварии крайне затруднено. Обстоятельства происшествия уточняются», - отмечается в сообщении.

    На «Яндекс.Карте» видно, что в обе стороны выросли пробки по 1,5-2 километра, причём они бордовые, то есть скорость движения в них минимальна. Пробка к Кронштадту начинается от развязки с КАД.

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