Песков после слов Зеленского: Москва открыта для диалогов по Украине — с учетом своих целей

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта для любого диалога для достижения поставленных Москвой целей, заявил 1 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности диалога с Украиной.



«Мы сохраняем и президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле поддержать переговоры (цитата по РИА Новости).



Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил журналисту The Philadelphia Inquirer, что видит возможную модель переговоров Киева с Москвой в формате трехстороннего соглашения — как было с зерновой сделкой, когда в процессе в качестве посредников участвовали ООН и Турция.

