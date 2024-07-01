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    Песков после слов Зеленского: Москва открыта для диалогов по Украине — с учетом своих целей

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    Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта для любого диалога для достижения поставленных Москвой целей, заявил 1 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности диалога с Украиной.

    «Мы сохраняем и президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле поддержать переговоры (цитата по РИА Новости).

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил журналисту The Philadelphia Inquirer, что видит возможную модель переговоров Киева с Москвой в формате трехстороннего соглашения — как было с зерновой сделкой, когда в процессе в качестве посредников участвовали ООН и Турция.

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