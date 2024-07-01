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    «Никому не говорит о том, что он сын президента». В Пекинском университете рассказали, как учится Николай Лукашенко

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    Секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин заявил, что Николай Лукашенко является «лучшим студентом на курсе». Сын президента Белоруссии учится по программе обмена студентами в столице Поднебесной.

    В эфире телеканала «Беларусь 1» Хао Пин рассказал, что Лукашенко-младший ведёт себя скромно и никому не говорит о том, что он сын президента. Пин отдельно отметил вдумчивость Николая. Известно, что Лукашенко учится по программе «Биотехнологии».

    Преподавание ведётся на английском языке.

    Летом 2023 года Александр Лукашенко рассказал в эфире канала «Россия 1», что его сын Николай учится в Пекинском университете. Николаю Лукашенко 19 лет. В 2022 году сын белорусского президента окончил школу с золотой медалью. В 2020 году в СМИ были слухи о том, что Николай переводится из лицея при БГУ в гимназию при МГУ, но в Московском университете это опровергли.

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    Комментарии 2

    Akabos01 Июл 2024 в 12:43
    Сын чего?
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