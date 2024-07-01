«Никому не говорит о том, что он сын президента». В Пекинском университете рассказали, как учится Николай Лукашенко

Секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин заявил, что Николай Лукашенко является «лучшим студентом на курсе». Сын президента Белоруссии учится по программе обмена студентами в столице Поднебесной.
В эфире телеканала «Беларусь 1» Хао Пин рассказал, что Лукашенко-младший ведёт себя скромно и никому не говорит о том, что он сын президента. Пин отдельно отметил вдумчивость Николая. Известно, что Лукашенко учится по программе «Биотехнологии».
Преподавание ведётся на английском языке.
Летом 2023 года Александр Лукашенко рассказал в эфире канала «Россия 1», что его сын Николай учится в Пекинском университете. Николаю Лукашенко