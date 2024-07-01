В Петербурге пройдет опен-эйр группы «Сурганова и Оркестр»

4 июля в общественном пространстве «Флагшток» на берегу Финского залива пройдет выступление рок-группы «Сурганова и Оркестр». Музыка Светланы Сургановой прозвучит под открытым небом. 12+
Творчество группы «Сурганова и Оркестр», основанной в 2003 году, не вписывается в строгие жанровые рамки. Поэзия Сургановой, отдающая цветаевским дребезжанием чувств, воспринимается по-разному в зависимости от музыкальной темы композиции. В число самых известных песен «Сургановой и Оркестра» входят «Весна», «Мураками» и «Белая».
Альбомная дилогия «Все будет. Завтра» была издана в
Поп-рок, с которым Сурганова вошла в классику ротации «Нашего радио», в этом коллективе приобретает драматизм, в котором периодически возникает необходимость в акустической эстрадности. Пример такого драматического поп-рок-сочетания — сингл позапрошлого года «Вавилон».
Кирилл Самунин