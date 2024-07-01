В Петербурге состоится концерт «АукцЫона» под открытым небом

3 июля на территории пространства «Флагшток» в формате open air выступит с летним концертом одна из самых самобытных российских рок-групп «АукцЫон». 12+
Психоделические импровизации, сплетающиеся с элементами фри-джаза, прозвучат на берегу Финского залива. Коллектив Леонида Федорова, Олега Гаркуши и Дмитрия Озерского, чьи тексты пронизаны влиянием поэзии ОБЭРИУ, исполнит песни со своих главных альбомов, среди которых «Птица», «Как я стал предателем», «На солнце» и их последней на сегодняшний день пластинки
«АукцЫон» известен своим музыкальным авантюризмом. Музыка Федорова, во многом построенная на эксперименте, встречается с «холодной» поэзией Озерского, в результате чего получается эстетический фьюжн. На раннем этапе своей творческой жизни, начатой еще в подпольных советских 1980-х, группа задействовала элементы почти готической театральности, эпатируя публику. Позже «АукцЫон» сделал полную ставку на музыкальность, смыв грим авангардных представлений.
Общественное пространство «Флагшток» открылось летом
Кирилл Самунин