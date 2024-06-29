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    «Венера и Амур» Лукаса Кранаха Старшего вернулись в зал искусства Германии XV–XVIII веков Эрмитажа после реставрации

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    Картина «Венера и Амур» Лукаса Кранаха Старшего вернулась в зал искусства Германии XV–XVIII веков Эрмитажа после реставрации.

    (От)Личный Петербург — проект «Фонтанки» про редкие места, маршруты и необычные достопримечательности Петербурга.

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    В процессе восстановления полотна проявился подлинный чёрный цвет фона, раскрылись нюансы живописи, света и лессировки в тенях. Под старыми записями обнаружилось сохранившееся авторское изображение пальцев правой ноги Венеры, прежде считавшееся утраченным. Зритель теперь может рассмотреть светлые клёпки на колчане Амура, что также можно причислить к удаче реставраторов.

    Финансирование реставрации удалось осуществить за счет продажи арт-токенов — инструмента на базе гибридных цифровых прав. Следующее на очереди на реставрацию за арт-токены — уникальное резное зеркало и туалетный набор первой половины XVIII века, украшенные алмазами и жемчугом, до 1789 года составлявшие часть убранства покоев императрицы Екатерины II.

    С 19 июня по 29 сентября 2024 года в Эрмитаже пройдёт выставка «Эпоха Дюрера. Рисунки и гравюры немецкой школы XV — XVI веков».

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    ЭрмитажВенера и амурКранах старшийРеставрация
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