В Эрмитаже откроют выставку немецкого рисунка и гравюры эпохи Дюрера

Проект «Эпоха Дюрера. Рисунки и гравюры немецкой школы XV — XVI веков» обещает пиршество для зрителей-гурманов. Выставка, посвящённая немецкой графике, в Эрмитаже последний раз проходила в 1969 году, а немецкий рисунок вообще никогда не экспонировали прицельно.
Многие помнят выставку к 550-летию Альбрехта Дюрера в Николаевском зале в 2021 году. На новой экспозиции в Галерее графики (залы №324–328 Зимнего дворца) вы увидите более широкую панораму искусства той эпохи: работы предшественников, современников и последователей именитого нюрнбержца. Готические, маньеристские вещи, и конечно, немецкое Возрождение. Кураторы уточняют, что в понятие «немецкая школа» входили также австрийские и швейцарские мастера той эпохи.
На выставке будет более ста пятидесяти работ, выполненных в разных техниках и с помощью разных материалов. Начнётся экспозиция с XV века и работ Мартина Шонгауэра, центральный раздел будет посвящён немецкому Возрождению — там вы увидите вещи Альбрехта Дюрера, Ганса Гольбейна Старшего, Лукаса Кранаха, пейзажи художников Дунайской школы и других виртуозных рисовальщиков. Завершающий раздел будет посвящён маньеризму, середине и второй половине XVI столетия. Там вы увидите работы Виргиля Солиса, Йоста Аммна, Тобиаса Штиммера. Как и другие выставки в Галерее графики, проект будет сопровождать иллюстрированное издание с научными статьями (обратите внимание, такие каталоги в музейном магазине разлетаются как горячие пирожки, так что, если хочется, лучше хватать сразу).
Выставка «Эпоха Дюрера. Рисунки и гравюры немецкой школы XV — XVI веков» пройдёт в Галерее графики на третьем этаже Зимнего дворца (залы №324–328) с 19 июня по 29 сентября 2024.
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